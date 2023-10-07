冷眼集／把關食安系統 操作過程像跑障礙賽

食品雲從二○一六年完成整合各部會的系統後，至今已七個年頭，食藥署於隔年成立食藥戰情中心，運用大數據方式，以「風險」的概念，管控食品安全。食藥署此次透過大數據分析出高風險的食品業者，但帶著資料給地方衛生局時，再前往稽查，業者改標出貨的產品卻統統都已被民眾吃下肚。

關鍵在於，這些溯源系統名稱看起來都很「威」，但實際上地方政府使用起來卻是宛如障礙賽，系統既複雜又龐大，也讓原本想透過大數據為食安把關的用意，卻難以發揮戰力。

面對消費者抱怨稽查慢半拍，地方政府喊冤「不是他們不願意快」，而是他們轄內的中盤業者，原來沒有如實登載，如果食藥署有辦法即時分享資訊，稽查速度可以更快，不至於改標食品被民眾吃下肚。

食品產業鏈錯綜複雜，食品原料進口、經過大盤、中盤、小盤，再到加工廠、包裝廠、餐廳、小吃攤等各類通路，過去食品管理採取對於食品業者的「絕對信任制」，但在經歷多次的食安風暴後，才建置完成五朵食品雲，分別是：非登不可、非追不可、非驗不可、非報不可、非稽不可。

中央口口聲聲強調「地方統統都可以看得到」，但現實的問題是，系統複雜，地方使用難度高，人員離職可能就無法使用，中央說，他們願意教，地方得派人好好學。

如果一套守護台灣食安的系統，需長時間學習，表示使用難度高，中央此舉等同築起食安城牆，讓地方僅能仰賴中央資訊。

台灣號稱資訊大國，AI也深入到各個產業，如今談論食安守護時，食藥署仍舊是「你來好好學」的態度，卻沒有思考回頭簡化系統難度、優化系統，那麼就注定，永遠只會追著層出不窮的食安事件後面跑。