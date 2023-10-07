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進口豬肉產地涉造假 不補助或追回款項

聯合報／ 記者彭宣雅陳恩惠／連線報導

美豬「洗產地」風波愈演愈烈，農業部表示，今年執行兩個進口豬肉計畫，一個是「專案進口三千公噸」和「獎勵進口上限五萬公噸」，僅有獎勵進口計畫中每公斤補助六元，若業者涉嫌造假，將不予補助或追回已補助款。

農業部表示，實施獎勵進口是為了補足部分缺口，根據獎勵辦法，必須今年五月至九月進口且有銷售／加工事實才能申請，並非業者一進口就可獲獎勵，僅進口無銷售或加工者也不予獎勵、畜產會目前正受理業者申請及審核中，皆尚未核撥獎勵金。

農業部表示，辦理獎勵進口後，五月後整體進口數量確實有所提升，今年五月到八月，以加拿大豬肉占比最多，達兩萬七九四公噸、西班牙豬肉九○四三公噸、美國八八○八公噸、丹麥三四三九公噸、荷蘭二二四九公噸。另也透過畜產會辦理專案進口豬肉至少三千公噸，五月起至九月底止，進口三一四六公噸，以西班牙豬為大宗。

據農業部統計，獎勵進口計畫實施後，今年一月至八月的豬肉總進口量達到七萬五○八六公噸，與去年同期的七萬一八六二公噸相近。

此外，針對桃園市新興冷凍食品公司、新北市瑞騰國際公司涉嫌「洗產地」，桃園地檢署近日已剪報分案調查，由打擊民生犯罪專組檢察官指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦。

豬肉 農業部

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