美豬標台豬…北市揪5店家違規

桃園新興號冷凍和新北瑞騰國際今年進口美豬，涉嫌「洗產地」，產品流入北市四十一家食品業者。北市衛生局昨專案查核，查獲一家未標示產地、四家標示不實，其中不乏連鎖店，將依違反食安法開罰，可處三萬至四○○萬元罰鍰。

台北市長蔣萬安指示衛生局，即日啟動市售豬肉標示查核專案，每月查核至少三○○件，比對產地標示和肉品來源單據的國別是否與現場一致，年底前至少查核一千件，稽查現場請業者出示來源單據、商品原始外包裝等資料佐證。

市府食安官李碧慧昨天會同消保官專案突襲查核，分別查獲有業者使用美豬，卻未標示原產地、把加拿大豬肉標示產地為台灣，另也有將美國豬肉產地標為台灣、西班牙和加拿大，當中不乏知名的小火鍋、麻辣燙連鎖店。

衛生局指出，未標示豬肉原料原產地者違反食安法可處三萬至三○○萬元罰鍰；標示不實者違反食安法可處四萬至四○○萬元罰鍰。

新北市衛生局昨天也宣布，瑞騰雖自稱作業疏忽，沒即時更正產地，但已嚴重影響消費者觀感，依違反食安法開罰四十八萬元；另因業者提供資料殘缺不齊，移送新北地檢署偵辦釐清真相。