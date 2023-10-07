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美豬爆洗產地 藍委質疑9千公噸流向不明

聯合報／ 記者程遠述林縉明劉宛琳歐陽良盈／台北報導
桃市衛生局日前會同食藥署前往瑞騰國際公司龜山廠區稽查發現，多達4萬餘公斤的美國冷凍豬梅花肉，z分別製成製成重組肉的豬肉片與豬梅肉捲，外包裝分別標示原產地加拿大、英國，涉嫌產品原產地標示不實，桃園地方檢察署近日已剪報分案調查。圖／桃園市衛生局提供
桃市衛生局日前會同食藥署前往瑞騰國際公司龜山廠區稽查發現，多達4萬餘公斤的美國冷凍豬梅花肉，z分別製成製成重組肉的豬肉片與豬梅肉捲，外包裝分別標示原產地加拿大、英國，涉嫌產品原產地標示不實，桃園地方檢察署近日已剪報分案調查。圖／桃園市衛生局提供

有業者進口美國豬肉產地卻標示加拿大，引發洗產地疑慮。國民黨立委洪孟楷質疑，農業部不到兩個月，將專案豬肉進口量從三千公噸變最高五萬公噸，更讓補助預算規模從一千八百萬元變三億元。此外，十月前美豬共專案進口一萬○四五二公噸，扣掉四月前進口的七五九公噸，還有約九千公噸在哪？政府都應說清楚，才能查明還有沒有其他洗產地疑慮。

洪孟楷說，四月底前，進口加拿大豬肉八八一八公噸，十月前增至三萬三○二三公噸，進口美國豬肉，四月底前七五九公噸，十月前增至一萬○四五二公噸。洪孟楷質疑，農業部是否打著平穩國內物價，在進口專案上下其手？暴增補助款到底誰拿去？且大量進口豬肉，豬價現仍飆到九十多元、甚至百元，政策顯然沒達到目標。

洪孟楷並批評，當年討論美豬進口時，民進黨掛保證百分百溯源管理，但現若調查出洗產地是事實，那就是打臉了，還有沒有美豬冒充加拿大產地的類似狀況，幾千公噸的流向仍不明？民進黨政府應說明清楚。他也批評，農業部當時掛保證說會溯源管理，現在破功就把責任推給地方，這不是甩鍋什麼是甩鍋。

行政院長陳建仁表示，此事件開始是由衛福部發現資料有錯誤，與地方政府展開聯合稽查；後來發現有不肖業者標示不正確的情況，已經加以處罰。陳建仁也呼籲所有業者做好相關標示，如有任何標示錯誤的情形，政府一定嚴懲，希望業者不要僥倖行事。

國民黨立委林為洲也指出，早在九月八日他就向要農業部、海關要進口豬肉等資料，到現在仍然要不到，現爆發洗產地問題，若中央政府不從源頭拿出資料，下面很難查，政府號稱進口豬肉管控多，但瑞騰卻可一進來就洗產地，他要求監察院徹查政府單位，是否瀆職。

國民黨立委李德維表示，昨天畜產會說豬肉進口限時限量獎勵有成效，申請只有五一八六公噸，但豬肉到九月底前都進來了，難道相關廠商之後不會申請補助嗎？政府還在玩數字猜謎、文字遊戲，非常無言。

美國豬肉 農業部 洪孟楷 美豬 衛福部

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