業者嘆「源頭不把關 小店家受害」 擬求償供貨商

台中市衛生局查出新興、瑞騰國際兩家公司把進口美國豬肉賣給台中八十一家餐飲店，中市府昨公布業者名單，包含火鍋店、鐵板燒、早午餐、滷味店、小館、拉麵店等，不乏連鎖店家，且肉品已全無庫存，恐被消費者吃下肚。消費者稱讚市府查食安有魄力，但業者喊冤，指對標示不實的肉品完全不知情、好無辜，會研擬求償作法。

連鎖的三顧茅廬麻辣滷味攤在台中有四家分店買到桃園瑞騰國際標示不實的豬肉產品，該集團行銷公關處表示，對肉品標示不實完全不知情，遭不肖廠商欺騙無法事先知道，已終止雙方供貨合作，除正研究法律追訴行動，對於中市府公布業者名單的作法，認為消費者有知的權利，集團沒有評論。

另一家六扇門公司為小火鍋連鎖店，台中有十四家分店都進了新興冷凍食品公司標示不實的豬肉。業者表示，公司對標示細節不知情，會配合調查共同監督食安、落實原產地標示政策，已調整協力供貨廠商，後續將依合約求償。

「政府源頭不把關，大公司進口銷給下游，永遠是小店家受害。」也被公布的印第安鐵板燒豐原店林姓業者指出，台灣食安問題層出不窮，政府不從源頭嚴格把關食品大公司，非要問題肉品流入下游，才來清查公布下游業者名單，消費者只知道「那間常用餐的店家出事了」，傷害最深的永遠是小店家。