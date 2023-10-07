聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕：進口標示萊豬 就不會累死三軍

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱鄭國樑陳雨鑫／連線報導
議員關心美豬流向，台中市長盧秀燕表示，民眾有知的權利，將會公布標示不實的美豬去向，也呼籲中央標出含萊克多巴胺的美豬。記者余采瀅／攝影
議員關心美豬流向，台中市長盧秀燕表示，民眾有知的權利，將會公布標示不實的美豬去向，也呼籲中央標出含萊克多巴胺的美豬。記者余采瀅／攝影

新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，涉嫌「洗產地」，出貨給近百家下游商家；台中市長盧秀燕昨天以民眾有知的權利，指示市府公布買到標示不實肉品的八十一家餐飲業者名單，也呼籲中央從進口源頭就標示是否含萊克多巴胺美豬，才不會累死三軍。

昨天公布餐飲業者名單後，網路立即引起熱議，有民眾覺得盧秀燕有魄力查食安，但可能吃到這些肉品的消費者覺得好驚嚇。國民黨議員羅廷瑋表示，美國豬肉「洗產地」，很多消費者嚇壞了，要求衛生局公布稽查流向。

衛生局長曾梓展表示，桃園市府查出新興公司以美豬摻加豬，產地標加拿大，瑞騰國際進口美豬加工標示為加拿大或英國，都涉嫌洗產地，新興製成的豬火鍋肉片，賣出約一萬六千一百四十三公斤給台中十五家餐飲業者；瑞騰國際進口的美國豬肉加工製成豬肉片及豬肉捲，賣給台中六十六家餐飲業者。

盧秀燕說，美豬剛進口時，不少業者為了自保自清，都會在攤位標示肉品來源，鼓勵業者清楚標示來源，除可自保自清，也能爭取客源。

盧秀燕強調「我們很辛苦」，不含萊克多巴胺的美豬，地方沒意見，民眾擔心是含萊克多巴胺的美豬，如果不把兩者分開，對所有美豬、美國農民及美國政府都不公平，希望中央處理，也拜託立委修法可以區分兩者源頭，如果中央把關住，清楚標示，就不會累死三軍，讓地方政府勞師動眾，疲於奔命。

對此，衛福部長薛瑞元表示，如果修訂食安法，強制業者標示是否含萊劑，將會違反國際貿易規範，二○一二年馬政府開放美國牛肉時，也沒有強制要求業者標示是否含萊劑，此時也不可能因此修訂食安法，要求業者強制標示。

桃園市議會國民黨團昨天舉行記者會，質疑美豬標示不實，且大量流向餐飲業，讓消費者全下肚，食安風暴隱然成形，而且內情不單純，要求桃市府擴大嚴格追查，也呼籲中央公布所有流向、修法加重改標刑責，以維護食安。

美豬 美國豬肉 食安 盧秀燕 萊克多巴胺 衛福部

延伸閱讀

美豬涉嫌「洗產地」 盧秀燕：公布81家餐飲業者名單

小犬太兇！中市百件樹倒七人送醫 盧秀燕疾呼：別出門

「盧市長，風好大！」 盧秀燕臉書湧千人敲碗放颱風假

國光、高端列公費流感疫苗 盧秀燕：中市「公開廠牌」

相關新聞

美豬稽查系統「斷鏈」！ 盤商若未登錄 地方根本查不到

桃園市衛生局查察新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，卻混摻加拿大、英國豬肉改標成加豬及英國豬肉賣給客戶，引發食安...

桃市府續查美豬偽標案 流入桃園35家店也銷往14縣市

桃園市政府衛生局日前與食藥署查獲新興冷凍食品公司、瑞騰國際龜山廠進貨美國豬肉賣給客戶涉原產地標示不實案，美國豬肉標成加拿...

業者嘆「源頭不把關 小店家受害」 擬求償供貨商

台中市衛生局查出新興、瑞騰國際兩家公司把進口美國豬肉賣給台中八十一家餐飲店，中市府昨公布業者名單，包含火鍋店、鐵板燒、早...

盧秀燕：進口標示萊豬 就不會累死三軍

新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，涉嫌「洗產地」，出貨給近百家下游商家；台中市長盧秀燕...

冷眼集／把關食安系統 操作過程像跑障礙賽

食品雲從二○一六年完成整合各部會的系統後，至今已七個年頭，食藥署於隔年成立食藥戰情中心，運用大數據方式，以「風險」的概念...

美豬稽查系統不夠智慧查核耗時費人力 盼中央升級

桃園市衛生局連日持續追查新興冷凍食品、瑞騰國際進貨美國豬肉，卻標成加拿大或英國肉賣給客戶，初步鎖定包括火鍋店、餐廳35家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。