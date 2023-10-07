盧秀燕：進口標示萊豬 就不會累死三軍

新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，涉嫌「洗產地」，出貨給近百家下游商家；台中市長盧秀燕昨天以民眾有知的權利，指示市府公布買到標示不實肉品的八十一家餐飲業者名單，也呼籲中央從進口源頭就標示是否含萊克多巴胺的美豬，才不會累死三軍。

昨天公布餐飲業者名單後，網路立即引起熱議，有民眾覺得盧秀燕有魄力查食安，但可能吃到這些肉品的消費者覺得好驚嚇。國民黨議員羅廷瑋表示，美國豬肉「洗產地」，很多消費者嚇壞了，要求衛生局公布稽查流向。

衛生局長曾梓展表示，桃園市府查出新興公司以美豬摻加豬，產地標加拿大，瑞騰國際進口美豬加工標示為加拿大或英國，都涉嫌洗產地，新興製成的豬火鍋肉片，賣出約一萬六千一百四十三公斤給台中十五家餐飲業者；瑞騰國際進口的美國豬肉加工製成豬肉片及豬肉捲，賣給台中六十六家餐飲業者。

盧秀燕說，美豬剛進口時，不少業者為了自保自清，都會在攤位標示肉品來源，鼓勵業者清楚標示來源，除可自保自清，也能爭取客源。

盧秀燕強調「我們很辛苦」，不含萊克多巴胺的美豬，地方沒意見，民眾擔心是含萊克多巴胺的美豬，如果不把兩者分開，對所有美豬、美國農民及美國政府都不公平，希望中央處理，也拜託立委修法可以區分兩者源頭，如果中央把關住，清楚標示，就不會累死三軍，讓地方政府勞師動眾，疲於奔命。

對此，衛福部長薛瑞元表示，如果修訂食安法，強制業者標示是否含萊劑，將會違反國際貿易規範，二○一二年馬政府開放美國牛肉時，也沒有強制要求業者標示是否含萊劑，此時也不可能因此修訂食安法，要求業者強制標示。

桃園市議會國民黨團昨天舉行記者會，質疑美豬標示不實，且大量流向餐飲業，讓消費者全下肚，食安風暴隱然成形，而且內情不單純，要求桃市府擴大嚴格追查，也呼籲中央公布所有流向、修法加重改標刑責，以維護食安。