美豬產地標示不實 高市府：違規產品未流入高雄

桃園市有2家業者以美豬混製肉片，產地卻標示不實，高雄市衛生局今天表示，經查違規產品並未流入高雄市，且衛生局自民國110年至今共抽驗2247件豬肉，也均未檢出萊克多巴胺。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，日前食藥署主動會同桃園市衛生局查獲2家肉品業者標示不實案，經查該違規標示產品未流向高雄市業者。

此外，高雄市衛生局自110年起至今抽驗肉品及加工品共計3657件，其中豬肉共計抽驗2247件，其中包含西班牙、丹麥、加拿大、荷蘭及美國等12國進口豬肉495件，檢驗結果均未檢出萊克多巴胺。

高雄市衛生局表示，因應桃園肉品業者產地標示不實案，高雄市衛生局主動啟動肉品稽查專案，如發現有申報或標示不實將依違反食品安全衛生管理法規定處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，以確保消費者食安。

桃園市新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司日前被爆出將進口的美國豬肉分別製成豬火鍋肉片、豬肉片、豬梅肉捲出售，但原料原產地標示不見美國，引發關注。