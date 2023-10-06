美豬進口遭疑控管不力 陳建仁：稽查是中央發動

食藥署稽察進口豬肉廠商，發現美國豬肉產品外包裝未如實標示產地，遭在野黨質疑中央管控不力。行政院長陳建仁今表示，不管是桃園市政府也好、台北市政府也好，都說明了是「由中央政府發動一個調查工作」；本來食安調查，就需要中央和地方合作，確保國人健康。

陳建仁說，此事件開始是由衛福部發現資料有錯誤，與地方政府展開聯合稽查；後來發現有不肖業者標示不正確的情況，已經加以處罰。

陳建仁指出，不肖業者的一個做法，政府一定會嚴加懲罰，他也呼籲所有業者都要遵照政府的規定，做好相關標示；如有任何標示錯誤的情形，政府一定嚴懲，希望業者不要僥倖行事。

陳建仁最後強調，在中央和地方合作稽查的過程當中，不管是海關、進口的通路端，或者是銷售端，政府檢驗的2萬多件的豬肉，經過檢驗以後萊克多巴胺都是零檢出；政府一定會跟中央、地方合作，為國人健康還有食品安全完整把關。