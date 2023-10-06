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混肉標示不符 火鍋店喊被騙 「早已下肚」

聯合報／ 記者鍾維軒江婉儀魯永明林佳彣李成蔭趙容萱黑中亮／連線報導
桃園衛生單位查獲新興冷凍食品以美豬混摻加拿大豬肉，製成火鍋肉片後改產地為加拿大，10萬多公斤組合肉已流入近90間下游店家。圖／桃園市衛生局提供
桃園衛生單位查獲新興冷凍食品以美豬混摻加拿大豬肉，製成火鍋肉片後改產地為加拿大，10萬多公斤組合肉已流入近90間下游店家。圖／桃園市衛生局提供

桃園、新北傳出冷凍食品公司販售美豬卻標示加拿大豬，並販售十萬公斤混合火鍋肉片，嘉義等縣市稽查下游店家，大多早被吃下肚。

新北市衛生局指出，瑞騰在九月進貨「美國冷凍豬梅花肉」共四萬九八八五公斤，其中二萬五三九三公斤流入市場。另外，九月廿三及廿六日業者取部分原料製造加工分切重組約四六○○公斤，外包裝標示原產地為加拿大，已出貨約一八○○公斤，其餘原料或未出貨的產品約二八○○公斤，均存放於桃園工廠，已責令業者下架回收，並更正標示始可販售。

新北市衛生局表示，約談瑞騰國際公司供稱是因工廠作業疏失，改用美國豬肉未即時更改標示。衛生局認定標示不實，將依違反食安法開罰四萬元至四○○萬元罰鍰。

桃園新興冷凍食品公司以美國冷凍豬前腿肉製造火鍋肉片，卻在包裝標示產地「加拿大（豬肉）」；嘉義市政府衛生局前天接獲桃園衛生局通報後，派員稽查兩家進貨的火鍋店肉片已全被吃下肚，員工得知進貨肉品標示不符，抱怨「我們也被騙受害！」

嘉義市衛生稽查員查火鍋店使用的豬肉是九月廿九日、十月二日製造的豬火鍋肉片，衛生局說，火鍋店進貨混摻美豬標示不符的肉片，也是受害者，會回報桃園衛生局依食安法處理。

台中市衛生局表示，新興製成的豬火鍋肉片，約一萬六一四三公斤銷售給台中市十五家餐飲業者，派員稽查時均無庫存。「很無辜被捲進來」，台中市業者表示，店家採用新興的豬火鍋肉片，明明外包裝產地標示「加拿大」，出問題的那批肉早被吃下肚了，是食安處稽查人員上門，才知竟是「美豬和加拿大豬組合肉」，真的很無言。

南投縣衛生局接獲桃園市衛生局通報，縣內有兩家餐廳向新興進貨，但稽查時業者均表示，該批次肉品早已銷售一空。

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