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藍營批只開放不管理 侯友宜：欺騙比無能可惡

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰侯俐安劉宛琳／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照

我國進口美國豬肉混摻加拿大豬肉，做成再製肉品，產地卻標示為加拿大，黨團副書記長李德維表示，教育部長潘文忠承諾學童只吃國產豬，不會吃到進口豬，請問承諾還有效嗎？國民黨立委林為洲質疑，蔡政府進口政策管理失靈，只開放而不管理，食安誰來顧？

國民黨總統參選人侯友宜也批評，欺騙比無能更可惡，民進黨政府的標示產地成食安騙局，要求政府對把關不力道歉，立即清查該批美豬重組肉片流向，針對違法廠商開罰，於一周內公布稽查結果，同時全面清查美豬流向，重新檢討進口豬肉標示相關行政命令，不只標示產地，更要標示是否含萊劑

侯友宜表示，消基會早提出美豬洗產地的疑慮，衛福部食藥署表示不可能，如今洗產地成為事實，證明政府打包票淪空頭支票，令人擔心政府有多少謊言，包裹成毒藥外的糖衣強餵民眾？

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，地方政府查察重組肉或標示不明，都是由食藥署提供資料，中央與地方的合作都做得相當透澈，查察不清楚的地方歡迎隨時檢舉。

食藥署副署長林金富昨天說，從一一○年訂定萊劑標準至今，政府在邊境查驗的豬肉檢驗結果都合格。在後市場方面，食藥署與地方衛生局不論國產還是進口豬肉查驗了一萬兩千多件，萊劑都是未檢出。

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