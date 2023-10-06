聽新聞
test
0:00 / 0:00

美豬產業鏈複雜 專家促查加工廠

聯合報／ 記者陳雨鑫梅緣緣沈能元／台北報導
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。記者杜建重／攝影
桃園、新北傳出冷凍食品業者販售美豬卻標示為加拿大豬，十萬公斤混合火鍋肉片大多早被吃下肚。許多商家會貼上「台灣豬」字樣，但也遭質疑是貼心安。記者杜建重／攝影

業者進口美豬卻標示為加拿大豬販售，引發民眾恐慌。行政院食品安全辦公室前主任康照洲表示，「美豬產業鏈複雜，後市場稽查如果沒有重點，查都查不完。」建議衛福部加強稽查國內的「肉品加工廠」，並針對傳統市場、夜市等地加工肉品落實標示。

國內針對肉品稽查分為邊境查驗及後市場稽查，其中邊境查驗以檢驗瘦肉精萊劑為主，後市場稽查除檢驗萊劑，也會針對標示一併稽查。食藥署副署長林金富說明，進口美豬於邊境查驗一直是逐批檢驗，去年美國查廠確認後，今年起改以百分之廿至五十抽批檢驗。

二○二一年一月至今年九月，豬肉相關可食部位合計輸入二六○多萬公噸，其中美豬約兩萬公噸，占百分之○點八，邊境輸入共檢驗一一八四七批。

至於後市場稽查，林金富強調，迄今針對豬肉標示查核超過廿四萬件次，「百分之九十九點七都合格」，食藥署掌握各業者進口表報，利用食品雲分析數據，進行科學性稽查，產出優先稽查名單，並持續與地方衛生單位進行加強稽核。

康照洲說，美豬、美牛的食安問題一直受到國人關注，但兩者管理方式非常不同。美國牛肉通常鋪貨到大賣場、高級餐廳等，流向簡單，但美豬產業鏈複雜，不只可以進口肉品，還包含內臟、雜碎等，一家業者可能同時進口豬肉、豬內臟、雜碎等，一鋪貨下去，可能涉及好幾百家下游業者，甚至分散到各縣市小吃店，流向更難追查。

康照洲指出，各地方政府人力有限，台灣經歷多次的食安風暴，就已經引進「風險管理」概念，要求業者三級品管，第一級業者自律、第二級第三方驗證、第三級政府管理，而政府管理必須要著重在最容易出錯的地方。

食藥署雖持續稽查後市場，但標示違規仍層出不窮。康照洲說，以美豬來說，加工製品是大宗，食藥署得將相關數據及流向做好盤點，才能掐住要點，否則一條香腸內，同時有混美豬、加拿大豬等，根本沒辦法辨識。

因此，食藥署稽查後市場，應加強稽查「肉品加工廠」，並針對傳統市場、夜市等加工肉品落實標示稽查，並重罰不肖業者。康照洲說，食藥署應多針對肉品進行專案稽查，並落實國內稽查管理勾稽，才有辦法讓業者「真的會怕」，消除國人食安疑慮。

林金富說，食藥署均有列管大型肉品加工廠，目前會持續透過食品雲，分析高風險業者，並與地方衛生單位合作加強稽查。

美豬 食藥署

延伸閱讀

豬肉來源是美國卻標加拿大 食藥署：已處分未來繼續查

陳建仁肯定食藥署主動揪出混豬廠商 令持續稽查

食藥署查出美豬未標產地引萊豬疑慮 今澄清「台灣沒萊豬」

9萬公斤「美豬」重組肉未標示賣光光 下游90多家難追回

相關新聞

美豬「洗產地」中央沒把關 地方自救

新興冷凍食品、瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，各地衛生局稽查時，標示不實肉品早已被民眾吃下肚。台北市就...

美豬產業鏈複雜 專家促查加工廠

業者進口美豬卻標示為加拿大豬販售，引發民眾恐慌。行政院食品安全辦公室前主任康照洲表示，「美豬產業鏈複雜，後市場稽查如果沒...

冷眼集／洗產地成常態 誰還信政府

二○二一年元旦起，台灣開放含萊劑進口豬，蔡政府打著「食安五環」強調產地一定會標清楚。當時中央畜產會及衛福部推出琳瑯滿目的...

補貼採購進口豬惹議 業者：犧牲豬農換取太平

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，除了質疑美豬進口管理失靈外，副書記長吳怡玎質疑，自五月一日至九月卅日，中央畜產會以每公斤進...

藍營批只開放不管理 侯友宜：欺騙比無能可惡

我國進口美國豬肉混摻加拿大豬肉，做成再製肉品，產地卻標示為加拿大，黨團副書記長李德維表示，教育部長潘文忠承諾學童只吃國產...

混肉標示不符 火鍋店喊被騙 「早已下肚」

桃園、新北傳出冷凍食品公司販售美豬卻標示加拿大豬，並販售十萬公斤混合火鍋肉片，嘉義等縣市稽查下游店家，大多早被吃下肚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。