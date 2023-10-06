美豬產業鏈複雜 專家促查加工廠

業者進口美豬卻標示為加拿大豬販售，引發民眾恐慌。行政院食品安全辦公室前主任康照洲表示，「美豬產業鏈複雜，後市場稽查如果沒有重點，查都查不完。」建議衛福部加強稽查國內的「肉品加工廠」，並針對傳統市場、夜市等地加工肉品落實標示。

國內針對肉品稽查分為邊境查驗及後市場稽查，其中邊境查驗以檢驗瘦肉精萊劑為主，後市場稽查除檢驗萊劑，也會針對標示一併稽查。食藥署副署長林金富說明，進口美豬於邊境查驗一直是逐批檢驗，去年美國查廠確認後，今年起改以百分之廿至五十抽批檢驗。

二○二一年一月至今年九月，豬肉相關可食部位合計輸入二六○多萬公噸，其中美豬約兩萬公噸，占百分之○點八，邊境輸入共檢驗一一八四七批。

至於後市場稽查，林金富強調，迄今針對豬肉標示查核超過廿四萬件次，「百分之九十九點七都合格」，食藥署掌握各業者進口表報，利用食品雲分析數據，進行科學性稽查，產出優先稽查名單，並持續與地方衛生單位進行加強稽核。

康照洲說，美豬、美牛的食安問題一直受到國人關注，但兩者管理方式非常不同。美國牛肉通常鋪貨到大賣場、高級餐廳等，流向簡單，但美豬產業鏈複雜，不只可以進口肉品，還包含內臟、雜碎等，一家業者可能同時進口豬肉、豬內臟、雜碎等，一鋪貨下去，可能涉及好幾百家下游業者，甚至分散到各縣市小吃店，流向更難追查。

康照洲指出，各地方政府人力有限，台灣經歷多次的食安風暴，就已經引進「風險管理」概念，要求業者三級品管，第一級業者自律、第二級第三方驗證、第三級政府管理，而政府管理必須要著重在最容易出錯的地方。

食藥署雖持續稽查後市場，但標示違規仍層出不窮。康照洲說，以美豬來說，加工製品是大宗，食藥署得將相關數據及流向做好盤點，才能掐住要點，否則一條香腸內，同時有混美豬、加拿大豬等，根本沒辦法辨識。

因此，食藥署稽查後市場，應加強稽查「肉品加工廠」，並針對傳統市場、夜市等加工肉品落實標示稽查，並重罰不肖業者。康照洲說，食藥署應多針對肉品進行專案稽查，並落實國內稽查管理勾稽，才有辦法讓業者「真的會怕」，消除國人食安疑慮。

林金富說，食藥署均有列管大型肉品加工廠，目前會持續透過食品雲，分析高風險業者，並與地方衛生單位合作加強稽查。