冷眼集／洗產地成常態 誰還信政府

二○二一年元旦起，台灣開放含萊劑進口豬，蔡政府打著「食安五環」強調產地一定會標清楚。當時中央畜產會及衛福部推出琳瑯滿目的豬標章，從餐廳業者、小吃攤到市場，宛如貼符咒般成了「貼貼紙比賽」，但對比如今四起的美豬疑似「洗產地」事件，再次印證官方的管理失靈，這些豬標章真的只是用來貼心安、貼辛酸。

衛福部食藥署此次透過大數據揪出高風險食品業者，並會同地方衛生局啟動稽查，十二家次的高風險業者中，有二家業者標示不實，且發生民眾最害怕的「沒標美豬、只標加拿大豬」的疑似洗產地行為。經歷多次食安風暴，民眾對業者自主標示，信任度極低，與其相信業者，反而更相信隔壁鄰居口碑：市場那攤冷凍豬肉是「正港台灣豬」。

民眾無法靠舌尖辨別肉品來源國，更沒辦法掌握進出口單據。政府當初拍胸脯保證，要把關、要輔導、要強化標示，為什麼至今台灣人民對於標示的信任感，仍舊薄弱？

美國豬肉當初開放進口，國內爭議不斷，面對民眾的憂心，政府掛出保證，強調從邊境到市場，都會為民眾的食安把關，如今這些保證看起來多麼地廉價，食藥署只是一再強調台灣沒有萊豬，但問題是，連最基本的產地標示都做不到，誰還相信政府的保證？

食藥署稱這次稽查是利用大數據回溯稽查主動出擊，問題是業者六、七月就進貨，直到中秋節前兩三天才查獲標示不實，美國豬肉幾乎都已進了消費者肚子，這種稽查效率還好意思拿來說嘴？

更可議的是，而從進口蛋到進口豬，作為地方食安把關單位地方政府，卻面臨同樣的困境，中央都不願及時提供流向資訊，讓地方政府備多力分且事倍功半。請問，提供進口蛋、豬的流向有那麼難嗎？