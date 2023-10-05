美豬稽查 登錄機制建功

美國全豬二○二一年開放進口，政府祭出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五大措施；因疫情影響，食藥署與農業部去年九月才赴美查廠，確認廠區及產品無虞，今年起取消逐批查驗措施。另外，進口豬肉要報驗到邊境系統、出貨也要登錄到「非追不可」系統，這次查出業者使用美豬卻標示不實就是登錄機制建功。

食藥署副署長林金富表示，今年起，所有外國豬肉從百分之百逐批查驗調整為百分之廿至五十的「加強抽批」。另外，豬肉產品進口台灣都要報驗到邊境系統，販售給下游廠商及下游廠商出貨均要登錄到「非追不可」系統，這次即透過系統比對發現，新興冷凍食品購買美豬後申報到非追不可的數據有出入，因此稽查查出。

林金富指出，食藥署已將豬橫膈膜、豬腎、豬舌、豬唇、豬耳、豬肝、豬眼、豬腦、脊髓及頭顱、豬心及肺、豬脾臟、豬鞭、豬睪丸及尾、豬胰臟及子宮等貨號，自一一○年起列入邊境查驗品項中，且輔導十九點八萬家業者落實原料原產地標示，也依規定稽查，查出本次違規業者。