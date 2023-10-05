民眾：不買美豬還吃到 很生氣

美豬標示不明，多數消費者覺得氣憤。新竹縣竹北市莊媽媽說，台灣人吃豬肉的量比吃牛肉多，民進黨政府開放含瘦肉精的美豬，即使政府都說合格、微量，但為確保孩童發育健康，絕對不能給小孩子吃，「吃到了會非常生氣」。

竹北陳姓男子說，家中有三歲小孩，點肉品時都會特別注意來源，牛肉選擇日本牛、豬肉就選台灣豬；如果這麼小心還是吃到美豬會很怒，這代表政府把關不嚴謹，無視民眾健康。

「不會怕，檢驗合格，吃到哪個國家的豬肉都差不多。」關西鎮邱小姐認為，最大問題是標示錯誤的原因為何？衛生單位是否要重罰標示出錯業者、追查是否有故意混淆視聽前例，而不是發現一次罰一次，現在知道美豬流竄到火鍋、燒烤店，「以後都點羊肉好了」。

桃園中壢區林姓男子中秋節剛和家人朋友烤肉，他說到賣場挑選肉品會看產地，因為公投時大力反對萊豬還參與遊行。對於美豬標示成加拿大、英國豬販售，他直言以後只敢買有產地來源的國產豬肉。

桃園市桃園區王姓男子平日喜歡到各大燒烤火鍋店消費，他說標示他國卻是美豬，不小心吃到難免會擔心，有被欺騙的感覺；政府既然進口美豬就該替民眾把關、標示清楚。