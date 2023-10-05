肉商：洗產地是因標示美豬沒人買

衛生單位稽查發現有業者進口美國豬肉卻標示為加拿大、英國豬肉出售，桃園一家生鮮肉品專賣店戴姓業者直言，洗產地就是因為美豬賣不出去，但美豬早被民眾不知覺吃下肚；中華民國家畜肉類公會聯合會秘書長袁仁琦表示，業者進口豬肉一定知道來源，管理上出現產地標示不清的紕漏不應該，這是不允許犯的錯誤。

「美豬可能含瘦肉精，沒有業者敢標示，原因很簡單，因為怕沒人買。」生鮮肉品專賣店戴姓業者表示，中央不嚴查，不肖業者進口美豬後，在台灣加工變成水餃、肉包就標示為台灣加工，這也是種洗產地的方式。

他說，他們在市場販賣台灣豬，縣市政府衛生局稽查時就嚴格要求附上購買證明，還要標示產地，但美豬卻不用，每年進口上千甚至上萬噸，市面上根本找不到美豬，因為大家產地都亂標，除了被用來加工成各種冷凍食品，最大去向就是火鍋店、燒烤店和餐飲、小吃店，民進黨政府只要全部溯源稽查就可知道美豬被賣到哪，「但政府願意查嗎」？

進口肉品的產業人士指出，以往台灣進口豬肉都以歐洲為主，從西班牙、丹麥、加拿大、荷蘭等國進口，美豬進口比率最低，今年烏俄戰爭導致歐洲能源價格上漲，歐盟、加拿大豬肉產量減少，價格又比較貴，導致今年上半年進口商進口美豬比率增加。

他說，比起歐洲國家豬肉，美豬相對便宜，每公斤進口含稅價格便宜約十多元，若標示產地為美豬，民眾購買意願會降低；國產豬品質好、價格較高且產量有限，若業者進口美豬加工賣出，應標明正確的豬肉產地，讓消費者能有選擇的機會，政府應加強稽查和開罰，保障國產農產品。