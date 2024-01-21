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陽光行動／75歲特需老牙醫 憂心後繼無人

聯合報／ 記者吳慧芬江婉儀巫鴻瑋王慧瑛／連線報導
黃純德細心在高醫特殊需求者診間為患者看診。圖／聯合報系資料照片
黃純德細心在高醫特殊需求者診間為患者看診。圖／聯合報系資料照片

特殊需求牙科患者治療難度、風險高，投入此領域的牙醫師少，往往還要麻醉科醫師配合，為一名特需者看診既耗時也吃力不討好。第一線守護特需者的年邁牙醫師憂心後繼無人，另有牙醫直言衛福部的特需者牙科照護計畫誘因及驅動力不夠，建議應提高經費或將此服務納入醫院評鑑加分項目。

高雄醫學大學口腔醫學院名譽教授黃純德是醫療奉獻獎得主，高醫也是全台少數開設特殊需求者門診的醫院，診間有檯全台唯二的輪椅患者診療檯，坐輪椅的患者可直接上診療檯看診，不必另行移動，但診療檯要價三百多萬元，黃純德說，「不是每家醫院都願投資。」

黃純德說，現在愈來愈多離島、山區及偏鄉縣市的重症身障者，被轉介到都會區接受特需牙科醫療服務，亟需更多新血投入，他已七十五歲，不知道還能拚幾年，期盼政府挹注更多資源，鼓舞更多醫院與新血投入。

「如何增加更多牙醫師理解特需者，非常要緊。」部立雙和醫院牙科主任黃茂栓說，目前投入特需領域的牙醫師年紀都偏高，憂心後繼無人。他要求到雙和醫院的牙科實習生、住院醫師都必須接觸特需者，從旁學習，也培養對特需者的關懷，日後行醫時才「敢看、能看、願意看」。

新竹縣缺乏特需牙醫師，不少身障患須跨縣市至新竹市區就醫。醫療奉獻奬得主的牙醫師彭啟清分析，缺乏醫療資源是主因，其次是患者家屬傾向到市區大醫院就醫。

彭啟清說，竹縣目前僅少數醫院提供非常設的特需牙醫門診，若大醫院能開設相關門診，相信能疏解新竹台大醫院牙科長期排隊求診情況，特需患者不用為了看一顆牙苦苦等候。

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