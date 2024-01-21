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陽光行動／枴杖仁醫 自背醫療器材花蓮看診

聯合報／ 記者王燕華巫鴻瑋／連線報導
患小兒麻痺的牙醫林易超（右）和團隊背著重逾四十公斤的醫療器材，到宅為臥床者看牙。圖／林易超提供
患小兒麻痺的牙醫林易超（右）和團隊背著重逾四十公斤的醫療器材，到宅為臥床者看牙。圖／林易超提供

各地有仁心仁術的牙醫守護特需者，花蓮小兒麻痺的牙醫林易超，六年前背起近四十公斤重的醫療器材，拄著枴杖深入偏鄉，為百餘名長年臥床患者診療，足跡北從秀林鄉和平村、南到玉里鎮，還開車到深僻的原民部落看診，和病患及家屬建立深厚情感。

林易超因小兒麻痺左腳不良於行，行醫後熱中海外義診。他二○一七年起一肩挑起花蓮牙醫到宅醫療服務，帶領護理師林淑儀及牙醫助理組成服務團隊，到宅服務對象不乏重癱的植物人，由於患者長年臥床，牙齦、口腔狀況都很糟。

「張開嘴就是殘根、蛀牙，不知從哪下手。」林易超說，偏鄉牙醫資源匱乏，加上患者行動不便，不少人牙痛就吃止痛藥，也缺乏口腔保健觀念。到宅醫療的條件不比診所，他每次出任務，除了必備洗牙機、空壓機等設備，擔心臥床病患嗆咳的急救包、氧氣瓶也不能少。

有時病患住家狹小，林易超得彎著身體站幾十分鐘治療，忙得滿身大汗。投入到宅服務六年，年逾六十的他體力走下坡，希望更多牙醫接下偏鄉到宅醫療的棒子。

花蓮畢士大教養院、黎明教養院都是照顧身心障礙者的社福機構，後者有林易超號召組成醫療服務團，排班為院生義診；畢士大教養院鄰近門諾醫院，則由門諾安排專屬時段讓畢士大的孩子到院看診。

新竹縣缺乏特殊需求領域的牙醫，竹東鎮牙醫師彭啟清也提供到宅治療，是許多特需者的貴人。他說，若遇上患者狀況不佳，只能將患者後送到新竹台大醫院，患者若出現行為無法控制，擔心造成生命風險，必須全身麻醉再治療。

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