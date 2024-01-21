陽光行動／帶失能兒子看牙 母盡是心酸

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 病患尋求特需牙科醫療服務不易，基隆市民張立人是單親爸，七歲女兒因醫療疏失導致腦部損傷，是極重度多重障礙兒，幸運的是她看牙不必束縛、麻醉，這幾年都由他開車從基隆載到林口長庚醫院身心障礙特別門診看診。張立人說，如果基隆有更完善的牙科資源，女兒能就近看診最好，其他身心障礙家庭也能受惠。

記者直擊台大醫院特需服務示範中心，有初診的自閉症患者抗拒進入，在診間外的走廊抓狂毆打媽媽，經牙醫耐心引導才坐上診療椅、包覆束縛板，過程搞得人仰馬翻。

許多人對看牙畏懼，要特需者躺上診療椅、張開口更是難上加難，往往需要麻醉、束縛等臨床照護才能進行。基隆特教學校八十多名學生，約三成看牙時需要束縛輔助，校長林子建說，基隆現有的牙科人力、設備，都難滿足中重度身障孩子需求。

人數日增的失智長輩也是特需者的重點族群。高雄醫學大學口腔醫學院名譽教授黃純德是特需者牙科創始元老，他說，失能、身障、失智等特需患者出門不易，看診時口腔狀況已非常差，牙齒甚至爛到牙根，偏鄉、離島就醫更是難上加難。

黃純德記得有名住高雄六龜的母親，帶十多年沒看過牙的植物人兒子就醫，先花一萬多元請救護車從偏鄉載到市區，再用擔架把兒子抬進診間。另回他到澎湖義診，五十多歲母親搭船帶兩名廿多歲智能與肢體障礙兒子來看牙，兩人各有廿多顆蛀牙和嚴重的牙周病。母親心酸地說，兒子連坐都坐不穩，根本從未看過牙科。

桃園市牙醫師簡志成坦言，衛福部的計畫一年約五千萬元，每家醫院分的資源不多，還要提出人員訓練、機構合作等規畫，文書作業多，讓許多醫院意興闌珊，也是特需者牙醫服務不普及的主因。

基隆市衛生局指出，已協調基隆長庚、部立基隆醫院提供專責窗口協助家長掛號；兩家醫院礙於人力未申請衛福部獎助，衛生局將邀醫院討論，協助爭取辦理。

衛福部口腔健康司副司長顏忠漢表示，部分特需病患看牙時易有躁動不安等狀況，牙醫師與助理人員須受過相關專業訓練才能執行服務，目前已有六四一名牙醫師取得該專科醫師資格，分布全國各醫院、診所。衛福部也有獎助計畫，目前共七家示範中心及廿五家醫院參與，確實有部分縣市沒有醫療院所參與，因為獎助計畫沒有強制力。