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陸船翻覆案 學者解讀「對台不利」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
大陸漁船金門翻覆，大陸藉機壓縮我水域。圖為馬政府時期兩岸關係融洽，廈門的陸籍觀光船特意航行到金門馬山「天下第一哨」所近距離參觀拍照。本報資料照片
大陸漁船金門翻覆，大陸藉機壓縮我水域。圖為馬政府時期兩岸關係融洽，廈門的陸籍觀光船特意航行到金門馬山「天下第一哨」所近距離參觀拍照。本報資料照片

大陸漁船金門海域翻覆後，大陸海警宣布在金廈海域開展常態化巡查，學者均解讀對台灣不利，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天稱，此事件已造成大陸民間的強烈反應，還可能加速了北京推進統一的速度。

YouTube「廣角智庫」頻道昨天在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，趙春山與談時指出，陸船翻覆事件後，已有大陸智庫就「反分裂國家法」細則展開討論，對第八條進行增補，包含非和平手段如何界定等。

他說，很多大陸網友對漁船翻覆說法很強烈，「原本統一在議程表，沒有時間表。事件發生後，（大陸反思）是不是時不我予，要趕快了，由此可能加速北京推進統一的速度」。

趙春山還提到，大陸對台已從「反獨」往「促統」進行戰略轉移，大陸將更完善「一國兩制台灣方案」內容，加上前面提及的反分裂國家法，「一個反獨、一個促統，給予更多法理基礎」。

針對北京大學國關教授李義虎宣稱，金廈水域以外，未來台海亦可能出現新治理形態。輔大日文系特聘教授何思慎認為，這意味著大陸要實際展開行動，控制宣稱擁有主權的海域，對台灣不利。

何思慎說，大陸的戰略在於先存在於島嶼周邊海域，在未來控制了海，有海就會有島。他進一步表示，「在國際海洋法裡面，有島才有海，可是在國家安全上是要倒過來，有海才能保住島」。他表示，不能夠用釣魚台比喻作金門，「釣魚台是無人島；金門有人，金門人生活怎麼辦；未來在台海步步進逼，台灣有二千三百萬人在島嶼上，生活怎麼辦？」他指出，中日之間存有海空聯絡機制，「兩岸連對話都沒有，有這樣的機制避免國軍與共軍擦槍走火嗎？」

同場與談的退役少將、前小金門指揮官栗正傑認為，大陸對金門會採取「軍方吃緊，民方緊吃」的方式，因為「金廈一家親」，不會拉高金門民眾仇恨值，但對國軍的手段則緊。「未來像（南海）仁愛礁模式，對於敏感性軍用物資攔截、甚至登船臨檢，都有可能」，「邱部長睡不著覺的問題在這邊」。他表示，金門漁船事件後，中共對台會進入灰色地帶，對我方加強戰略壓縮，後續將看政府如何避免兩岸擦槍走火。

一國兩制 兩岸關係 趙春山 金廈海域 金門 釣魚台

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