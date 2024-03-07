陸官媒迄今未對翻船案評論 張五岳：北京無意升高至軍事層面

大陸漁船在金門海域翻覆兩死案，兩岸歷經十五場協商仍未能達成共識，福建泉州市長蔡戰勝昨日在北京受訪時，對台灣的處理做法表示「極其憤慨」。

中共全國人大六日舉辦福建省代表團會議，現場包括兩岸三地和日本媒體共百餘名記者都高度關注金門漁船事件。以人大代表身分出席的蔡戰勝會後受訪時表示，「我們一直秉持兩岸一家親的理念，我們在沿海多地設置多個設施，服務於海峽兩岸的漁民方便，特別是在沿海多地設置方便於台灣漁民的避風、供給、應急等設施」。

他指出，「反觀是台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行徑表示極其憤慨」。蔡戰勝是兩岸漁船談判失敗後，首度有福建地方領導幹部對此事表達看法。

此事爆發後，大陸網民群情激憤，不過，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，目前大陸官媒人民日報僅有一則報導，且未曾對此發表評論文章，顯示北京當局對此事的看法跟大陸網友存有很大的認知差距。從兩岸關係總體角度來看，雙方都無意將事件升高至軍事層面。

張五岳指出，自事件發生以來，人民日報只在三月一日報導國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言時批評了民進黨政府「草菅人命」，字數僅約三百字，且迄今尚未針對此事發表過任何評論。

張五岳因此研判，這起事件會傷害到大陸人民的感情，會有群情激憤的情況，但還不至於升高到台海危機，或是讓金廈的對立情勢升高。

對於兩岸在金廈水域執法問題，退輔會主委馮世寬昨天批評肇事的中共三無漁船「像大盜一樣」，支持海巡堅持執法。但被詢及，有人主張對岸漁船越界就加以砲擊，馮世寬則說，「我們不應該這個樣子」，因為對岸也是中國人。他認為，外界應設定停損點，讓兩岸心平氣和研討解決。