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曾因跳船膝蓋韌帶斷裂 海巡登檢執法風險高盼「執勤獲社會支持」

中央社／ 高雄6日電
中國快艇翻覆2死風波持續延燒，部分死者家屬和陸方代表24日下午重回海巡署第9海巡隊查看事故船艇，並拿紙筆記錄細節資訊等。圖／中央社
中國快艇翻覆2死風波持續延燒，部分死者家屬和陸方代表24日下午重回海巡署第9海巡隊查看事故船艇，並拿紙筆記錄細節資訊等。圖／中央社

中國快艇金門海域翻覆2死案引外界關注海巡執法。有登船查緝經驗海巡人員表示，登檢執法潛在風險高，不乏人員受傷案例，而「執勤獲社會支持，讓我們理解所做工作意義非凡」。

曾有登船查緝經驗的第一線海巡人員表示，在海上發現作業中方漁船或涉及其他違法行為船舶，首要研判的是海象變化，每年東北季風起海上湧浪動輒4、5公尺，以配置6到8人的35噸巡防艇，強行登檢海上執法有其風險。

至於目前執勤主力的100噸新艇，艇長40公尺，較舊型100噸艇34公尺更長、更大，採硬稜泌船型，可大幅提升耐浪性，在蒲氏風力9級時仍可執行任務，優於前一代巡防艇平均最大耐浪僅8級強度。

其次則是海上執法違法樣態。若是重大非法走私槍、毒、私菸案，這類案件查緝多依賴事前情報掌握，除了一定「目的地有人接應」，專案查緝有海巡特勤隊隨同、空拍機海域偵蒐，採大小艦艇海域聯合部署，查緝手段是要迫使走私漁船停船受檢；且透過船身吃水線、舷外機續航馬力、勤指中心雷達航行軌跡圖等據此研判私梟船舶行進動向，「登船臨檢」非優先考量。

反而是中國漁船越界捕撈「你來我跑」讓海巡執法相當困擾。這類取締案多隨機發生，包括金廈海域、澎湖淺灘抽砂的中國抽砂船，鄰近海域船上衛星電話互通聲息。每每海巡艇獲報趨前執法，中國漁船退出禁制海域，甚至捕撈漁獲倒回海中，在顧及執法比例原則考量下，往往驅離是最不得已做法。

有查緝經驗的海巡人員指出，甚至遇過中國漁船破壞生態越界「炸魚」，這類違法行為由於難度低、捕獲量高，但逕行取締結果就是「你在後面追，他在前面扔」，簡易爆裂物爆炸引起水柱足足有3層樓那麼高。

天候也是另個變數。海巡人員提及有次夜間登檢，對方乾舷較低，登檢人員跳船時因為晚間視線不佳，再加上目標漁船上蓋有黑布，致使登檢人員著地時腳受力不平均，膝蓋韌帶斷裂受傷。

以上外在因素考量後，就是執法關鍵最後一步「跳船」登檢。登檢不僅海象顛簸，更要面對船艇接觸風險，必須拿捏用俥用舵時機，讓登檢人員順利登上目標船，因為「2艘船都處行進狀態，就如同彼此奔馳追逐中汽車，很多突發狀況難以掌握」。

在和目標漁船保持距離同時，艇長會召開勤前教育，簡要說明登檢分工、對安全產生威脅風險、檢查重點、蒐證等需特別要注意事項。接著才會迫近目標船，同時開啟艇外廣播和警笛要求對方配合停俥受檢。

這要掌握2船最近距離，次要危險則是迅速控制船上人員，並取得駕駛台控制權，這時會面臨遭對方言語挑釁或肢體抵抗風險，需武裝警戒、甚至動用公權力即時壓制，並確保現場狀況全程完整蒐證。

海巡人員說，取締非法越界船舶是自己職責之一，無論是取締越界捕魚中方漁船、取締違反台灣漁業規範漁船或走私偷渡船舶等，旨在維護台灣海洋資源或財政利益及邊境管制目的。「這項工作的潛在風險很高，能在執勤時感受到人民支持，對我們來說相當重要，並深刻理解所做工作意義非凡」。

兩岸關係 海巡 金廈海域

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