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珠海取締陸「三無」船舶 嚴禁離港

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

海巡署在金廈海域取締大陸「三無」漁船事件延燒三周，大陸各地對「三無」船舶也積極查緝；廣東珠海近日再度發布通告，明定無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶一律禁止離港，將予以沒收取締，依法銷毀。

珠海市公安局、海警局等九個部門近日聯合發布「關於嚴厲打擊非法從事海釣活動的通告」。

通告指出，今年二月廿九日，珠海市五艘出海釣魚的船舶遭遇大風浪天氣影響，有三艘艱難返航、兩艘遇險求救，其中一艘求救船舶上七人被救援力量快速救起，另一艘遇險船舶上六人失聯，當晚海面天色黑暗、風高浪急，六人命懸一線，珠海海事局、珠海海警局等部門組織廿八艘船舶經三個多小時艱苦搜救，才於三月一日凌晨將六人成功救起。

通告表示，此次冒險違規出海行為引發的險情教訓深刻，充分暴露非法海釣的危害。為切實維護民眾生命安全，遏制海上安全事故發生，根據大陸刑法、治安管理處罰法、海上交通安全法、國務院對清理、取締「三無」船舶通告的批覆等法律法規，決定在珠海全市範圍內開展打擊非法從事海釣活動專項行動，除嚴禁「三無」船舶、證照不齊或失效船舶從事海釣活動，「三無」船舶也一律禁止離港。

通告稱，違反規定者一經查實，由相關部門依法處理。對拒絕、阻礙執法人員依法執行公務的，海警、公安部門將依法處理，涉嫌犯罪的依法追究刑事責任。

兩岸關係 金廈海域

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