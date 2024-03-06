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海巡署：影像是指雷達軌跡

聯合報／ 記者翁至成張睿廷／台北報導

大陸漁船翻覆二死事件，立法院內政委員會前天安排海委會與陸委會專題報告，海巡署長周美伍答覆民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」，引發外界質疑之前說沒影像，現在又說有影像。海巡署昨天發新聞稿表示，影像是指「雷達軌跡影像」，並非ＣＰ一○五一艇執行取締當下的蒐證畫面影像。

海巡署指出，除了雷達軌跡影像、案發時無線電指管通聯之錄音，陸船翻覆後派遣卅五噸級海巡艇到場搜救的影像，均已提供檢方偵辦。

行政院長陳建仁昨在立院答詢表示，全案已進入司法程序，相信檢察官會調查清楚，讓真相大白，呼籲中國理性務實協商，一起努力確保雙方民眾權益。

陳建仁說，三無船進我金門禁限制海域，海巡署本就應依法驅離並做相關檢查，相當遺憾在過程中發生漁船翻覆事件，海委會、陸委會在第一時間提供死者家屬資訊說明及撫慰措施，會繼續加強該部分，也希望兩岸共同努力保障漁民權利及海域安全。

兩岸關係 海委會 海巡署 金廈海域

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