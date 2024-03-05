金門漁船案「管碧玲就是來吵架的」 媒體人揭背後盤算：達成2效果

立法院內政委員會昨（4）日邀請海委會主委管碧玲等人，針對金門漁船2死案報告並備詢，過程中與在野黨爭論不休。媒體人羅旺哲指出「管碧玲，就是來吵架的」，直言她內容沒什麼重點，但表現的「越大聲」、「越搶戲」，對民進黨、或是對新政府來說，當然是好事。

羅旺哲聽完內政委員會質詢後於臉書發文分析，坦言「內容沒什麼重點」，但從委員會上的氛圍、氣勢來看，在野黨的動作都輸給管碧玲，即使知道她會瞎扯，也拿她「沒皮條」，最後整件事淪為朝野口水。

羅旺哲認為，現在的管碧玲，講話「大聲」代表有低氣，指出她態度轉變的關鍵，可能就是上周海巡署在行政院記者會上，定調政府態度是「不能道歉、不是碰撞、依法執行」，而她一連串SOLO表現，或許民進黨看了還會讚不絕口。因為她表現得越大聲、越搶戲，讓這議題越吵越熱，就可能擋掉許多執政缺失的討論，如蘇丹紅等問題，畢竟民生問題缺失，容易影響政府觀感。

他進一步表示，金門漁船案爭議與中國相關，是政治議題，上升到意識形態，就變成認知問題，用一個管碧玲，不只能轉移執政問題，又能塑造出「抗中保台」的氣氛，故在他看來，漁船爭議短時間內不會落幕。