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海巡署長還原陸船翻覆執法過程 周美伍：怎可能沒影像

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院內政委員會昨天邀請海委會主委管碧玲（右）、海巡署長周美伍（左）等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，海巡署長周美伍強調，海巡執法不可能衝撞對方。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會昨天邀請海委會主委管碧玲（右）、海巡署長周美伍（左）等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，海巡署長周美伍強調，海巡執法不可能衝撞對方。記者胡經周／攝影

管碧玲：第一時間溝通 確實不足

大陸快艇非法越界金門海域翻覆事件延燒，海委會主委管碧玲昨天在立法院內政委員會答詢表示，碰撞和撞船不同，登檢過程本身就是持續調整位置、持續碰觸的過程，碰撞是必然；她接受國會監督，但必須捍衛海巡執法立場。不過，管碧玲坦言，海巡第一時間說明的社會溝通確實不足。

海巡署長周美伍昨天在立法院內政委員會還原執法過程，指當時違法船舶右滿舵高速大轉彎，兩分鐘內速度由零節加速到四十節，又因平底船舶特性加上配重不良，導致右傾翻覆。

周美伍表示，陸船除了船左舷有明顯撞擊點，其他船身並無破洞或凹陷；若真如陸方所稱是我方高速撞擊，早就碎掉了，而且根據海巡調查報告，我方船隻沒有破損，相關雷達航跡和影像已交檢調。

執法疑點Q&A 製表／鄭媁
執法疑點Q&A 製表／鄭媁

兩船追逐 指陸船高速大轉彎右傾

周美伍昨列席立法院內政委員會專題報告並備詢。他在答覆民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，當天巡邏艇已在海上，登檢前，海巡依標準流程廣播要求減速，並預告登檢；大陸快艇為逃避追查，採右滿舵高速大轉彎，一般漁船速度最多十幾節，廿節都很困難，該船卻加速到四十節，又因配重不良導致右傾。

周美伍說，由於陸船使用兩台很重的推進器，右側還配起網機，兩船追逐到最後準備登檢時，一定會迫近，雙方都在高速情況下，「你認為會不會有擦撞？」台陸兩船都是FRP材質，若受高速撞擊起碼會有凹痕或破洞，但事後該船被吊起來看，除了左舷六分之一處有撞擊點，其他地方連凹進去都沒有。

周美伍表示，民眾在二月十二日報案的船隻無法確認是「三無」船，海巡署雷達監控有快速目標進入禁限制水域為二月十四日，相關通報機制及事發全程的指揮管制錄音資料，已經送檢方調查。

相關雷達航跡和影像 已經交檢調

「我們怎可能沒有雷達航跡和影像？這些資料全交給檢調了。」周美伍說，到底是不是陸方所說，陸艇停在那邊被我方高速撞擊，他們一直遵照檢調指示，不對外透露案情；所有雷達可看到雙方目標的航向、航速，都非常清楚，一切留給檢調說明。

蘇巧慧詢問，基於這樣的事實，海巡署為何建議更改名稱，對談判是否有重要關係？周美伍答「當然」，這可能就是責任歸屬，如果國內都這樣講是「碰撞」或「撞船」，怎能怪陸方？「撞船感覺會是陸方現在的說法，好像停在那邊我們過去撞他」。

他表示，陸船翻覆後，我方船第一時間全部在救人，沒有任何延誤；救援過程中，CP-1051船必須靠著翻覆小艇，因為要跳下去救人，從碰撞到雷達迴跡現象來看，幾乎在三小時內立刻將四人從失事水域救起，海巡幾乎傾全隊之力執行救援，「說我們沒有積極救援，我要為海巡抱屈」。

兩岸關係 海委會 海巡署 管碧玲 蘇巧慧 金廈海域

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