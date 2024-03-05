趙春山：情勢比裴洛西訪台更嚴峻

剛陪同國民黨副主席夏立言訪問大陸回台的淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山昨在廣播節目上表示，金廈漁船翻覆事件讓他這次大陸行感受到兩岸關係前所未有的不好，甚至比一九九六年台海危機、前年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時更為嚴峻。

「陸若動武我不驚訝」

他認為台灣是法治國，拖愈久兩岸敵意螺旋會持續上升，若民進黨政府不能務實處理，「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」。

趙春山觀察，大陸台商、台生、台胞都很擔心在兩岸關係急速惡化下會變「夾心餅」，在大陸更難生存；這次漁船事件恐傷及台灣在大陸形象。

「星星之火足以燎原。」趙春山說，他到訪大陸多次，從未感到兩岸關係如此不好，他認為台灣處理過程於情於理都說不過去，「人死最大」，第一時間台灣官方卻未對死者表示關切，未能表現出同理心。

被譏「跪台辦」 陸有壓力

他強調真相是重要的，事件發生迄今半個多月，真相依舊未明，大陸因此出現各種猜忌，許多大陸民眾氣憤為何一直拖著沒解決？

趙春山說，國台辦表現讓大陸部分民意認為太軟弱了，甚至有網友稱國台辦為「跪台辦」，這會給大陸官方壓力。

趙春山指出，國民黨參訪團在上海下榻「和平飯店」是有寓意的，兩岸要和平就要對話，就要有同理心，要在彼此民意中營造出和平氣氛，類似事件若發生在馬政府時期，兩岸可透過對話化險為夷，但是這一次有太多政治因素伸入，對方也是如此，「拖得愈長，對台灣不利」。

趙春山說，在民進黨執政下，兩岸本就沒有互信，即將上任的賴清德又標榜是務實台獨工作者；金廈漁船事件後，海委會主委管碧玲每次出來講話，兩岸間仇恨值就飆高，這不是處理危機的辦法。

他認為官員講話很重要，若本來就有偏見、本來就反中，講出來的一定火上澆油，結果就是「灰色地帶」沒有了。兩岸若沒有善意表現，絕對兵戎相見；他對未來兩岸關係發展很不樂觀。