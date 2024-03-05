聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／管碧玲進退失據 火球愈滾愈大

聯合報／ 本報記者鄭媁
海委會主委管碧玲。記者胡經周／攝影
海委會主委管碧玲。記者胡經周／攝影

大陸違法越界快艇翻覆事件疑雲未解，除了海巡署案發後幾次改口、拿不出影像資料反擊質疑，加上日前因擅自更改立法院內政委員會專題報告名稱，一度讓問題失焦；海委會主委管碧玲昨天備詢時，成為眾矢之的，整場備詢應變不佳，幾次淪為管主委的個人澄清說明會，也讓外界憂心，恐讓這起兩岸執法爭議事件治絲益棼。

管碧玲是立委轉職部會首長的案例。在擔任立委期間，管碧玲就長期待在內政委員會，對海洋事務的關心不遺餘力；她在上任後多次強調，自己是來解決問題的。對於立委重砲抨擊她無海巡經驗，是外行領導內行，管碧玲也以微笑回應，她的領導由海巡人員公評。

在管碧玲一年多任內，曾發生帛琉籍「天使輪」在高雄港外海沉沒、台灣籍漁船「新長發八十八號」在釣魚台海域翻覆等事件，如今延燒多日的金門海域的陸船翻覆案，再度考驗管主委的危機處理能力。

然而，為了「撞船」還是「碰撞」的解釋，管碧玲先是與在野立委僵持不下，事後又傳了容易引起誤會的簡訊，製造另一戰場。外界質疑，若是我方執法沒問題，海巡署為何在一開始不向外界說清楚，單憑一句「檢調指示不公開」，放任爭議持續燒，真有助於後續解決問題？

擁有豐富立委經驗的管碧玲，在熟悉的國會舞台，一改往日犀利風格，以「忍辱負重」、「一肩扛起」之姿示人。昨天詢答結果發現，海巡署早有掌握相關船隻的雷達軌跡圖，明明能就調查報告可公開的部分向外界釋疑，為何偏偏等火球愈滾愈大，才擠牙膏式吐露資訊？如今發展，即使我方執法具正當性，但管碧玲帶領的海委會團隊整體應處，進退失據的表現，就怕成為兩岸之間，以及她任內的最大風暴。

兩岸關係 台海 海委會 海巡署 管碧玲 金廈海域 釣魚台

延伸閱讀

陸艇翻覆案...管碧玲：都是認知作戰 完全非事實

【重磅快評】如果高金不當召委 管碧玲又要拔擢誰？

拿原住民職位交換？ 管碧玲：是錯誤理解

不接受「撞船」名稱 管碧玲：海巡立場必須捍衛

相關新聞

海巡署長還原陸船翻覆執法過程 周美伍：怎可能沒影像

大陸快艇非法越界金門海域翻覆事件延燒，海委會主委管碧玲昨天在立法院內政委員會答詢表示，碰撞和撞船不同，登檢過程本身就是持續調整位置、持續碰觸的過程，碰撞是必然；她接受國會監督，但必須捍衛海巡執法立場。不過，管碧玲坦言，海巡第一時間說明的社會溝通確實不足。

陸船翻覆案 高金素梅：問題在海委會資訊擠牙膏

陸船在金廈海域翻覆案發生第廿天，立法院內政委員會安排海委會等單位專題報告並備質詢，海委會主委管碧玲表示，我國是民主法治國...

冷眼集／管碧玲進退失據 火球愈滾愈大

大陸違法越界快艇翻覆事件疑雲未解，除了海巡署案發後幾次改口、拿不出影像資料反擊質疑，加上日前因擅自更改立法院內政委員會專...

陸方一度要求 海巡赴陸接受訊問

民進黨立委王定宇昨透露，大陸談判代表提出的要求之一包括台灣海巡人員到大陸接受訊問。海巡署副署長許靜芝昨在立法院答覆國民黨...

管碧玲私訊「拔擢原民」 高金素梅：侮辱

陸船翻覆事件延燒，立法院內政委員會昨安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，海委會書面報告將專題名稱改為「取...

趙春山：情勢比裴洛西訪台更嚴峻

剛陪同國民黨副主席夏立言訪問大陸回台的淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山昨在廣播節目上表示，金廈漁船翻覆事件讓他這次大陸行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。