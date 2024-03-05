冷眼集／管碧玲進退失據 火球愈滾愈大

大陸違法越界快艇翻覆事件疑雲未解，除了海巡署案發後幾次改口、拿不出影像資料反擊質疑，加上日前因擅自更改立法院內政委員會專題報告名稱，一度讓問題失焦；海委會主委管碧玲昨天備詢時，成為眾矢之的，整場備詢應變不佳，幾次淪為管主委的個人澄清說明會，也讓外界憂心，恐讓這起兩岸執法爭議事件治絲益棼。

管碧玲是立委轉職部會首長的案例。在擔任立委期間，管碧玲就長期待在內政委員會，對海洋事務的關心不遺餘力；她在上任後多次強調，自己是來解決問題的。對於立委重砲抨擊她無海巡經驗，是外行領導內行，管碧玲也以微笑回應，她的領導由海巡人員公評。

在管碧玲一年多任內，曾發生帛琉籍「天使輪」在高雄港外海沉沒、台灣籍漁船「新長發八十八號」在釣魚台海域翻覆等事件，如今延燒多日的金門海域的陸船翻覆案，再度考驗管主委的危機處理能力。

然而，為了「撞船」還是「碰撞」的解釋，管碧玲先是與在野立委僵持不下，事後又傳了容易引起誤會的簡訊，製造另一戰場。外界質疑，若是我方執法沒問題，海巡署為何在一開始不向外界說清楚，單憑一句「檢調指示不公開」，放任爭議持續燒，真有助於後續解決問題？

擁有豐富立委經驗的管碧玲，在熟悉的國會舞台，一改往日犀利風格，以「忍辱負重」、「一肩扛起」之姿示人。昨天詢答結果發現，海巡署早有掌握相關船隻的雷達軌跡圖，明明能就調查報告可公開的部分向外界釋疑，為何偏偏等火球愈滾愈大，才擠牙膏式吐露資訊？如今發展，即使我方執法具正當性，但管碧玲帶領的海委會團隊整體應處，進退失據的表現，就怕成為兩岸之間，以及她任內的最大風暴。