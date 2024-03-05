管碧玲私訊「拔擢原民」 高金素梅：侮辱

陸船翻覆事件延燒，立法院內政委員會昨安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，海委會書面報告將專題名稱改為「取締大陸快艇事故案」，國民黨立委昨要求管碧玲道歉。內政委員會召委高金素梅更公布管碧玲傳給她的簡訊內容，質疑管想透過交換條件來同意其擅改專題報告名稱。

高金素梅指出，管碧玲周日下午二時許傳簡訊向她表達「失禮…尚祈諒察」，她立即回覆「接受『尚祈諒察』」，管下午三時又傳訊「海巡有很多原住民同仁，我特別要求注意在升遷上的拔擢」讓她感覺受侮辱，質疑管不循正常協商溝通卻用媒體放話是什麼態度？難道想用海巡原住民同仁升遷交換她同意擅改專案報告名稱？

管碧玲受訪回應，既然高金素梅接受「尚祈諒察」，她何必再交換？原住民升遷在海巡內部是非常需要重視的問題，不要惡意解讀。

國民黨立委丁學忠質詢海委會專題報告為何改名？管碧玲表示，這是海巡署呈給她的報告，她支持海巡改題目，因為無法接受「金門撞船事件」；碰撞和撞船是不一樣的，她願意接受指責，但必須捍衛海巡立場，「我一肩扛起到現在，我不是一個棄車保帥的人，我永遠在浪頭上捍衛執法正當性。」

民進黨立委洪申翰表示，把取締越界「三無」船定調「撞船案」是陷我方談判代表和海巡於不義，中方協商人員會如獲至寶認為「你們台灣立法院都說『撞船案』還出來跟我爭什麼？快認錯道歉。」他說，兩岸協商談判還在進行，文字使用攸關國家利益和海巡執法尊嚴。

國民黨立委黃健豪質疑管碧玲用抗中保台、捍衛主權轉移焦點、掩飾失職問題，「捍衛主權是要在談判與外交時進行，不是修改報告名稱」。