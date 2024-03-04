獨／立院今攻防陸船翻覆案 陸方代表隔海緊盯直播 不滿管碧玲「硬凹」
陸船翻覆釀2死案，今天聚焦在立院攻防，陸方代表與海巡署官員今暫停協商，陸方人員上午都待在金門飯店內觀看直播，全程緊盯，據了解，尤其看到海委會主委管碧玲的發言，陸方代表還激動表達不滿，認為還在「硬凹」。
立法院內政委員會今天安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，陸方家屬與代表也相當關注，今天上午都未出門，而是待在飯店房間內緊盯立法院的直播，尤其在看到管碧玲發言，報告時只提到海巡署已針對未進行錄影蒐證向社會致歉，卻壓根沒提是否撞擊陸船的關鍵問題，特別激動憤慨，認為還在「硬凹」。
據消息人士表示，陸方家屬與代表今天都緊盯這場專題報告，想要了解台灣的民代與海巡如何攻防說明，陸方主要關鍵人物泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉等人更聚在同一個房間內看立法院直播這場專題報告，甚至中午也沒外出用餐，而是託友人買東西回來吃。
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