獨／立院今攻防陸船翻覆案 陸方代表隔海緊盯直播 不滿管碧玲「硬凹」

陸船翻覆釀2死案，今天聚焦在立院攻防，陸方代表與海巡署官員今暫停協商，陸方人員上午都待在金門飯店內觀看直播，全程緊盯，據了解，尤其看到海委會主委管碧玲的發言，陸方代表還激動表達不滿，認為還在「硬凹」。

立法院內政委員會今天安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告並備詢，陸方家屬與代表也相當關注，今天上午都未出門，而是待在飯店房間內緊盯立法院的直播，尤其在看到管碧玲發言，報告時只提到海巡署已針對未進行錄影蒐證向社會致歉，卻壓根沒提是否撞擊陸船的關鍵問題，特別激動憤慨，認為還在「硬凹」。