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拿原住民職位交換？ 管碧玲：是錯誤理解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院4日舉行「金門撞船案」專案報告，召委高金素梅在會前公布與管碧玲私訊，引發討論。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院4日舉行「金門撞船案」專案報告，召委高金素梅在會前公布與管碧玲私訊，引發討論。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

海委會主委管碧玲遭無黨籍立委高金素梅指控，在簡訊中想用原住民海巡員的升遷「交換」擅改專案報告名稱，對此，管碧玲在備詢時表示，是因為高金素梅是原住民立委才表達對原住民海巡人員的關心。但這也讓質詢的國民黨立委張智倫相當不滿，並痛批管碧玲藐視國會，管僅回應「願意接受指責」。

傳簡訊引發爭議

高金素梅在開會前透露，管碧玲於3日下午2點42分傳簡訊給她，表示「報告召委：專報題目一事…對召委失禮是事實。我已公開表達對召委失禮，願意接受指責，尚祈諒察…」，高金素梅表示接受。

但隨後管碧玲又傳「謝謝召委，海巡極為辛苦，原住民同仁所佔比例在原住民部落區域的單位，所占比例也不低…我有特別要求要注意在升遷上的拔擢。」給高金素梅，讓高金素梅相當不滿，質疑管碧玲拿原住民升遷，要脅立法院換專案報告名稱。

管媽不願道歉

被張智倫問及此事時，管碧玲回應說，她已經表達「願意接受指責」，何來要脅之說？這是邏輯上的謬誤。但張智倫要求她為在臉書上更改專案報告，對立法院道歉時，管碧玲僅表示，她要支持海巡，願意接受指責，並未向立法院道歉。這也讓張智倫相當不滿，認為管碧玲藐視國會。

「秘錄器還有3061台缺口！」張智倫說，案發當下的船隻為何沒有秘錄器？管碧玲回應說，因為近年將秘陸器與攝影的裝置方式更改，所以才有缺口，船隻本身是有V8攝影器的，但張智倫質疑，海上很難拿V8進行攝影，管碧玲說，因此未來每個人都會有秘錄器，海巡船也會加裝360度的攝影系統。

社會溝通不足

許宇甄則詢問，兩岸犯罪共打機制在此次事件中是否運作？但陸委會主委邱太三並未正面回答，僅表示過去都有正常運作，也呼籲陸方不要採取非理性行為，傷害兩岸人民感情。但許宇甄則建議陸委會要找對方談，並建立有效溝通管道。

「為何海委會隱匿事實？」許宇甄質疑，海巡署先前報告時未說碰撞，案發時間還一再更改，對此管碧玲回應說，她不可能隱匿事實，海巡人員當下都有向地檢署全面報告，也有開放家屬看船，但確實在社會溝通上有不足，未來會檢討。

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