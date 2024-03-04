談陸船翻覆爭議..蔣萬安：尊重人權事實、重視區域和平

陸船翻覆案，立法院內政委員會今天邀海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三專案報告，對於專案報告海巡署自行將標題由撞船改為「取締」，引發在野黨不滿，怒轟藐視國會一事。台北市長蔣萬安今天也被問及此事看法，蔣萬安說，台灣是民主開放的社會，「尊重人權、尊重事實、也重視區域和平穩定」，中央政府應該要負起責任、妥適溝通。

蔣萬安今天上午出席都市更新第八箭、海砂屋575專案記者會，媒體問蔣，對於金門漁船協商兩岸協商破局15次、還有海委會主委管碧玲專案報告不提撞船一事的看法？蔣萬安表示，台灣是民主開放的社會，當然尊重人權、尊重事實、我們也重視區域和平穩定，中央政府應該要負起責任、進行妥適溝通與協調，並且清楚對外界說明清楚。