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撞船案專案吵嚷 管碧玲候查未道歉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院4日進行「金門撞船案」專案報告，藍綠在開會前有不少交鋒。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院4日進行「金門撞船案」專案報告，藍綠在開會前有不少交鋒。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

海委會仍堅持專案報告有「撞船」二字不妥，陸委會的報告上未寫名稱！立法院內政委員會4日進行「金門撞船案」專案報告，但由於藍綠都大幅動員立委，加上爭搶發言順序，因此在開會前陷入一片混亂。但最終召委高金素梅還是讓管碧玲上台發言，但管並未就專案報告事情道歉，僅表示她要靜待司法調查。

兩黨立委爭搶簽到

現場擠入大量媒體採訪，國民黨與民進黨也動員所有委員前往。首先內政委員會召委高金素梅宣讀報告事項，但因為媒體都未退場，讓她高喊「安靜」、「好好的安靜，請簽名！」但現場因兩黨立委搶簽程序發言發生衝突，原本按照內政委員會的先後順序，但後來因紛爭無法解決，高金隨即表示採取內政委員會表決程序發言。

但後來因為民進黨立委王美慧與蘇巧慧不滿，最後就改採各黨團程序發言，高金素梅裁定三黨團抽籤，依序由民眾黨麥玉珍、國民黨徐欣瑩與民進黨李柏毅進行程序發言。高金素梅期間不斷高喊「請媒體朋友先回座位」、「請議事人員維持秩序」。

藍批藐視國會

麥玉珍表示，要解決問題，希望各黨請尊重委員程序與報告，不要為了聲量繼續吵。徐欣瑩則表示，譴責海委會主委管碧玲與陸委會主委邱太三，一個要求改專案報告題目，另一個甚至連題目都沒有附，我國國會史上沒有擅自竄改題目的狀況，盼專案報告前要道歉。「希望民進黨執政不要讓兩岸緊張！」徐欣瑩說，國民黨認同海巡弟兄辛勞，希望海巡署與海委會儘速說明真相。

但民進黨立委李柏毅說，金門地檢署正在偵辦案件，是不是撞船？誰撞誰？都還不清楚就定性為「撞船」實屬不妥，且過去也有行政、立法協調專案報告名稱的狀況。

海委會報告僅6頁

但最後高金總結說，由於專案報告的名稱已經宣讀完畢，無法更改。她說有收到管碧玲與副主委周美伍的私訊與道歉，希望國會議員能尊重自己的職權，行政部門這樣做，對新國會造成很大困擾。最終高金還是讓管碧玲與邱太三進行專案報告。

不過管碧玲並未就專案報告更改名稱道歉，僅表示海委會都有進行人道關懷，也有對家屬就沒有錄影等狀況道歉，希望靜待司法調查。高金在管碧玲報告完後不滿指出，海委會專案報告僅有6頁，讓召委與很多委員很失望。

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