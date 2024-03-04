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「究竟想幹嘛」？管碧玲傳訊高金素梅「失禮」 海巡報告還扯原住民同仁升遷

管碧玲傳訊高金「失禮」 海巡報告還扯原住民同仁升遷？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對海委會主委管碧玲將書面報告名稱改為「取締大陸快艇事故案」，高金素梅辦公室今早在委員會發布說明。記者鄭媁／攝影
針對海委會主委管碧玲將書面報告名稱改為「取締大陸快艇事故案」，高金素梅辦公室今早在委員會發布說明。記者鄭媁／攝影

陸船翻覆事件延燒，立法院內政委員會今安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，海委會主委管碧玲卻將書面報告名稱改為「取締大陸快艇事故案」，引發藍白抨擊。內政委員會召委高金素梅今天抨擊，管碧玲不循正常協商溝通，用媒體放話，這是什麼態度？

海巡署指出，碰撞、觸碰與「撞船」有主、被動及強度不同，專題報告要切合實需，此次改名並非首例，對高金素梅有失禮處願承受指責。

高金素梅辦公室今早在委員會發布說明指出，食安專報的名稱是協商結果，只要進入協商，可以有各種共識結果，管碧玲不循正常協商溝通，用媒體放話，這是什麼態度？她至今未接到管碧玲的電話，昨天下午2時42分，管碧玲傳簡訊寫下「失禮.......尚祈諒察」，她立即回覆「接受『尚祈諒察』」。

高金素梅表示，下午3時43分，管碧玲又傳簡訊寫下「海巡有很多原住民同仁，我特別要求注意在升遷上的攏擢」，「我沒回覆了，覺得受到侮辱，」並質疑，管碧玲難道是想用海巡原住民同仁的升遷交換同意她擅改專案報告名稱？

國民黨立院黨團今天拂曉出擊，6時7分於內政委員會召集甲動，黨團書記長洪孟楷表示，全體委員到齊，一定發揮最強戰力。

兩岸關係 海巡署 管碧玲 金廈海域 高金素梅

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