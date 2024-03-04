影／夏立言搭機返台 盼還原漁船事件勿讓惡意螺旋上升

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國民黨副主席夏立言表示，與大陸國台辦主任宋濤談話過程中，曾表達希望雙方都能就此事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升。
國民黨副主席夏立言表示，與大陸國台辦主任宋濤談話過程中，曾表達希望雙方都能就此事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升。

國民黨副主席夏立言26日啟程訪陸，並與當地台商、台胞舉行座談，聆聽意見。上個月29日，在上海和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面，雙方針對陸船翻覆意外事件表達意見。訪問團昨天（3日）結束行程，搭乘長榮航空BR-757航班自杭州返台，受桃機跑道維修影響，原訂晚上21時30分抵達桃機，卻延誤至4日凌晨1時25分才抵達桃機。

夏立言受訪時表示，此行很早就安排好，就是到大陸看台商，因此按照計畫前往廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海跟崑山，最後從杭州回來，每天都在換旅館有點辛苦。他也坦言，此行確實有與大陸國台辦主任宋濤見面，談話過程中不免談到兩岸及兩黨的關係，也有談到「陸籍漁船闖金門海域翻覆案」，但雙方各有各的立場。

夏立言指出，與宋主任談話過程中強調「人死為大」，台灣是個善良的社會，非常重視人命，對人表達關懷是很正常的事情，國民黨主席朱立倫也這樣說過，所以他也希望國台辦向死者家屬轉達。另外，希望雙方都能就此事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升，兩岸都希望和平，特別是台灣這邊。

此外，更希望盡快還原事實，知道事實之後才能做出正確的下一步判斷，「該道歉、該處分、該起訴、該怎麼做」，一定要有事實才是最重要的事。大家都知道海巡的辛苦，也知道檢調單位正在調查中，並不是說這些程序不要做，只是希望盡快發掘事實、還原事實「這就是我們的基本立場」。

夏立言說，他並不清楚執政黨與陸方就此案的整個談判過程，國民黨並不是執政黨，也沒有被授權，事實也不太清楚，只是覺得此案「應該要按照正常程序，盡快還原事實，做出應該有的後續處分」。媒體質疑夏立言在過程中比較偏袒對岸，夏立言說他絕無偏袒任何人，不管在何時、何地都只會維持一貫的立場「還原事實，做出正確的判斷」。

夏立言強調，外界質疑每逢兩岸發生緊張的事情時，他就跑去大陸，但他去大陸的目的是探視台商。大陸有154個台商協會，目前為止只去過40個，他也預告未來可能還會再去，但兩岸之間永遠那麼敏感、緊張，永遠有那麼多事情發生，所以兩岸之間需要對話溝通的管道，以免雙方因為沒有互信，可能就讓一件小事變成大事。

今天中國國民黨只是以自身立場去關懷台商，如果有機會表達出，對於維護兩岸安全和平及繁榮有幫助的話，國民黨很願意去做這樣的表達。因為國民黨在台灣立法院是最大的政黨、最大的反對黨，也是一股不可忽視力量。

夏立言搭乘的BR-757航班為BR-758的接飛航班，BR-758原定3日下午16時25分起飛，受桃機跑道維修影響，延至晚上20時35分才起飛，抵達杭州時已經是21時57分，延誤近6小時。BR-757表定19時35分起飛，受來機晚到影響，延誤4小時才從杭州蕭山國際機場起飛。

國民黨副主席夏立言（前排左）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右）今天凌晨自杭州返台。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（前排左）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右）今天凌晨自杭州返台。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）今天凌晨自杭州返台。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）今天凌晨自杭州返台。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（左二）今天凌晨自杭州返台，陪同人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（左一）。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（左二）今天凌晨自杭州返台，陪同人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（左一）。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右一）、國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（右二）今天凌晨自杭州搭機返台。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右一）、國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（右二）今天凌晨自杭州搭機返台。記者黃仲明／攝影

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