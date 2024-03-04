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藍委：海委會每年120億元預算 為何不願掏3千萬補足密錄器？

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

大陸快艇事件延燒，立法院內政委員會今邀海委會主委管碧玲等人專題報告。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，今天將質詢管碧玲，海委會每年有一二○億元預算，為何不願掏出三千萬元補足海巡人員缺乏的密錄器？並會要求管碧玲說明整起事件來龍去脈。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，民進黨已發布甲級動員，黨籍立委將全力備戰，力挺國家執法與海峽管轄權。

洪孟楷指出，管碧玲過去擔任過立委，試問立委管碧玲難道能接受海委會主委管碧玲這樣的態度？管碧玲任立委時，對馬政府時期的官員總是嚴厲謾罵，希望管不要換了位子就換了腦袋；況且，行政權絕對不能夠隨便更改立法院召委訂定的報告名稱。

洪孟楷表示，他也希望了解，海委會究竟為海巡前線弟兄做了哪些事？海巡人員在二○二○年前都還有密錄器可使用，後來卻出現缺乏密錄器情形，密錄器只要三千萬元即可補足，海委會一年有一二○億元預算，民進黨政府連這點錢都如此吝嗇，這算是照顧海巡人員的方式嗎？

洪孟楷指出，現在兩岸都希望能和平解決問題，不願見到敵意螺旋上升；執政黨也無須扣國民黨帽子說是在替大陸說話，事件迄今已經兩周，國人要的就是真相而已。

民眾黨立委麥玉珍表示，她已經準備好質詢內容，希望大家就事論事，包括事件如何發生、處理跟預防，進而達到兩岸關係共好，這是現在最重要的事情，而非專題報告的名稱問題；管碧玲顯然是要模糊焦點，「該做的、該追蹤的、該調查的事情就要去做，不是針對名字修改，我覺得很不尊重。」她說，不管是哪一個國家的人民，所有人都是父母的小孩，人命關天該調查清楚，「不是說話大聲就有力」。

吳思瑤表示，民進黨立委絕對會專業問政，力挺國家海巡弟兄合法、正當執法的立場，相信透過專業問政，能把事件原委清楚呈現在國人面前。

兩岸關係 吳思瑤 密錄器 洪孟楷 海委會 管碧玲 金廈海域

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