朝野攻防…海巡報告改名避「撞船」 藍白轟藐視藐視

陸船翻覆事件真相未明，立法院內政委員會今天安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，但海委會主委管碧玲卻將書面報告名稱改為「取締大陸快艇事故案」，國民黨及民眾黨立委都認為這是行政權對立法權不尊重、藐視民意的表現，預料會掀起一波朝野攻防。

海巡署副署長張忠龍昨指出，無論是一般船艇併靠或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」在所難免，但探究其本質，與「撞船」仍有主被動及強度的不同，因此為了捍衛執法正當性而調整專題報告名稱。他說，各機關赴立法院專題報告，偶有報告單位因排案名稱與機關業務本質不同而改名之情形，海巡署並非首例。

海巡署說，二月廿二日記者會正式名稱為「海巡署金門○二一四專案小組記者會」，惟後端直播工作人員誤植為「海巡署○二一四金門海巡隊ＣＰ一○五一艇與大陸漁船碰撞案」案情說明記者會，海巡署人員未能以金門記者會名稱為直播下定標題致生誤解，特予澄明；此次因修改專題報告名稱及新聞處理未臻嚴謹，對召委高金委員素梅有失禮之處願承受指責。

今天是新國會委員會首次開會，無黨籍立委高金素梅擔任內政委員會輪值召委，排定議程為邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、國防部及海軍司令部參謀長就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告並備質詢；管碧玲卻在臉書發文修改專題報告名稱，引起在野黨立委不滿。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，專案報告命題文字是否帶有預設立場及先入為主的價值判斷，可討論也值得商榷；立法院有相當多案例可循，包括日前食安報告，針對專案報告主題文字，民進黨團要求修正，後來在立法院長韓國瑜協助、裁示下調整為更中性、沒預設前提的文字表述，這就是很好案例，相信高金素梅有雅量接受不同意見，也希望在野黨不要無限上綱，造成議事延宕。

國民黨團書記長洪孟楷反擊，民進黨團所提的案例是經過朝野協商，過去根本沒有行政權直接更改立法院專案報告名稱的例子；國民黨團今天發布甲級動員，會要求管碧玲站上備詢台向國人說明事由及原因。

民眾黨團幹事長吳春城表示，從來沒有行政部門擅自修正立法院議案名稱，這是藐視國會，「每次操作兩岸議題，民進黨可能又會得利。」他說，這是民進黨過去八年累積下來的傲慢跟惡習，行政部門應調整態度，不要再想要搞得遍地烽火，導致台灣未來繼續空轉。