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國安高層：站在人道角度 將給陸方慰撫金

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供

陸船翻覆案超過半個月，雙方談判協商十五次，陸方要求我方「道歉、賠償、究責」。我國安高層表示，此事一開始就定調為海上執法事件，不是政治事件；由於是執法案件，涉及責任釐清之處，需經過司法調查，站在人道角度，將給予慰撫金。

立法院內政委員會召委高金素梅排定今天進行「金門撞船案」專題報告，邀請相關官員說明整起事件。此案我方一開始研判，兩岸都希望降溫，但從台灣觀光遊艇被陸方海警登船臨檢，再到國台辦重批海委會主委管碧玲，我方認為台辦開始以政治性語言處理；但我方仍希望全案回歸事件本質。

對於陸方要求參與司法程序，並提比照「廣大興案」辦理，我方知情人士表示，對於執法過程問題，待金門地檢署調查，釐清真相後，如有執法過當，會依照我方罰則處理；其次，我方將給予人道「慰撫金」，但不會是「賠償」，賠償牽涉責任認定，須等司法程序。

知情人士表示，大多數民主國家司法程序皆是如此，只要與責任有關，會等司法釐清。至於慰撫金，分兩層次，第一，此案終究是發生遺憾，以人道角度應給予慰撫，無關公權力行使是否造成偏失；第二，該船沒有船籍證、撈捕證等，冒險出海作業，從社會角度給予慰撫是合理的。

民進黨官員表示，陸方第一時間稱「沒有禁限水域」，等於否定雙方長期以來在金廈水域的默契，也等於間接否定我方管轄權，使得我方在這次個案談判中小心翼翼，不能輕易在涉及管轄權問題有任何讓步，以免這起個案造成我方沒有管轄權的既成事實。

至於兩岸關係層面，官員表示，目前評估陸方在兩會之前，確實有升高局勢以讓本案盡速落幕的可能性，但兩會過後為求穩定和諧，應不會有升高局勢做法；至於中長期是否常態化，仍要進一步評估。

兩岸關係 廣大興案 海委會 遊艇 金廈海域 高金素梅

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