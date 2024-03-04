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新聞眼／善意？敵意？ 管碧玲報告是訊號

聯合報／ 本報記者蔡家蓁王慧瑛
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲（右）等官員，進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告。本報資料照片
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會今天邀請海洋委員會主委管碧玲（右）等官員，進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告。本報資料照片

陸船翻覆案談判協商還看不到盡頭，雙方談判代表早已兵疲馬困；大陸死者家屬角色幾乎不存在，剩下的只是兩岸政治角力。海委會主委管碧玲今天要到立法院專題報告，過程與結果關乎事件發展，持續高姿態扮演鷹派提油救火還是釋出善意冷卻兩岸緊繃態勢，各界關注。

陸船翻覆案發生在農曆大年初五，昨天是事發第十九天，海巡署人員及陸方代表善後協商閉門會議一場接一場，同樣的談判代表、同一飯店包廂，彼此互信與默契也逐漸提升，但雙方代表總鐵青著臉離開會場，昨天第十五次會議結束後仍未看到解開僵局的曙光。

雙方談了十九天，似乎把活結談成了死結，關鍵在雙方代表背後的台灣及北京政府。每次雙方談判協商稍獲突破或共識，各自請示高層後，協商進度立刻回到原點，雙方代表雖彼此高來高去，但充其量只是上擂台的代理人，背後「大人」點頭才能拍板。

協商一拖再拖，早從海事糾紛上升到政治事件，解開僵局的關鍵鑰匙仍在雙方政府態度，就看彼此要堆疊的是善意還是敵意，管碧玲今天的報告可能是重要訊號。

立法院內政委員會今排定進行「金門撞船案」專題報告，在野立委不滿海委會主委管碧玲將報告名稱改為「取締大陸快艇事故案」藐視國會，國民黨與民眾黨立委已磨刀霍霍。照理來說，管碧玲是政壇老手，也曾是資深立委，不會不知道在未與排案召委溝通情況下，就逕自更改專題報告名稱只會造成朝野對立，執意為之，用意令人玩味。

兩岸船艦持續在金廈海域對峙，陸船翻覆事件談判協商陷入僵局，主要在雙方對於究責與道歉的主張有歧異。管碧玲解釋，雙方制度很不一樣，台灣是法治國家，究責、道歉或賠償須經過獨立公正客觀的司法機關調查，深入釐清事實真相及責任，直言雙方想法有差距。

陸方過去幾波聲明充滿政治機鋒，反映出大陸對台灣處理方式的不滿與不信任，在幾乎瀕臨凍點的兩岸關係下，對台灣司法正義、主權尊嚴無疑是嚴峻考驗，更大挑戰要慎防兩岸人民因資訊落差造成更多誤解與敵意，否則最終的苦果還是得由百姓承受。

兩岸關係 海委會 海巡署 管碧玲 金廈海域

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