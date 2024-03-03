海委會報告避談碰撞 重申執法權

金廈水域衝突案，立法院內政委員會安排海委會、陸委會明天以「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」為題，進行專題報告。海委會主委管碧玲認為專報名稱違背事實，而根據海委會提供給立院的專報，標題、內文同樣避談撞船，以「大陸籍快艇事故」為題，並重申我方海巡取締於法有據。

海委會專案報告，分為執法過程、後續處理、研析檢討三大面向。執法過程分別為發現陸船越界、陸船翻覆救援、配合地檢調查。報告內容點出的事發時間是十三時十分，陸船以大角度向右急轉發生翻覆，四名大陸船員全數落海，但並未提及碰撞等詞。

海委會指出，案發後自始至終均秉持最大誠意及盡最大努力，協助罹難者家屬，辦理法會及追悼儀式。陸方身亡的家屬抵達後，即啟動相關協商作業，雙方分就於「真相」、「道歉」、「究責」及「賠償」等議題進行協商。

海委會表示，本案取締於法有據，關於執勤同仁來不及蒐證，因有司法機關調查及相關人證與物證，仍可還原事實。海巡署多功能艇未配置全船監視系統，在執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，執法人員須高度專注維持平衡，導致未即時拿取手持式攝影機完成蒐證程序；為避免類案再生，將專案籌補密錄器及建置全時三六○度監視錄影設備，確保蒐證作業完備。

海委會指出，未來將改採每人配發一台密錄器方式。海巡署原本已完成二○二五至二○二八年「海巡基本裝備汰補改善中程計畫」籌購，因行政院核准用支第二預備金，將提前於今年完成密錄器編裝率百分百目標，加速籌購不足數量。

海委會表示，已責成海巡署成立策進小組，優化執勤裝備及勤務管理，並確實虛心整體檢討，本案執法人員嚴正執法，但在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，需確實檢討精進；也呼籲陸方應保持冷靜克制，共同維持海域作業秩序。