翻船案協商有結果？陸代表連點兩次頭

陸船翻覆釀兩漁民死亡案，雙方歷經長達十二天的協商，昨天上、下午各進行一次閉門會議，但仍沒結論，知情人士指出，大陸一年一度的「兩會」，也就是中國全國人大和政協會議，將在本月四、五日於北京召開，陸方應該會想儘快有個結果，立法院明要求海巡署專案報告，估計今天是關鍵。

陸船翻覆案，受到各界關注，海巡署官員與陸方代表歷經十多次的會議都很疲累，前天晚間九點多，雙方「夜襲」召開會議，經過四十分鐘的閉門會議，似乎逐漸朝共識方向前行，陸方代表海協會協調處處長許偉偉在離場上車前，針對媒體追問是否有結果，連點了兩次頭，也引起揣測。

昨天上午九點，海巡署副署長許靜芝率領相關官員與陸委會代表到場，陸方代表也帶著委託的律師到會場加入協商，雙方進行第十三次密會，雙方歷經約八十分鐘的會議，陸方代表離場仍低調不回應；許靜芝則神色嚴肅走上樓繼續內部會議。

陸船翻覆昨下午召開第十四場閉門會議，陸方代表晉江台辦副主任李朝暉（圖右）低調離場。記者蔡家蓁／攝影

下午的第十四次閉門會議，雙方在三點十五分開始討論，研商了四十分鐘，許靜芝等人帶著一疊資料上樓，陸方代表則在會場內部討論，雙方在四點十分繼續討論，大概只談了廿分鐘就結束。

知情人士表示，此事至今雙方遲遲未有共識，是各有堅持，主要是中方連日來堅持家屬要求海巡認錯、道歉，但海巡署則認為未錄影蒐證固然有疏失，也已道歉檢討，不過這不是導致快艇翻覆主因，雙方代表為此僵持不下。