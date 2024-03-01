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嗆夏立言唱和中國 陳建仁：對海巡不公平也不適宜

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照／記者葉信菉攝影
行政院長陳建仁。本報資料照／記者葉信菉攝影

國民黨副主席夏立言昨天與中國大陸國台辦主任宋濤會面，針對陸快艇在金廈海域翻覆釀2死事件，夏立言承諾會監督民進黨政府。行政院長陳建仁今天表示，我國海巡人員依照國際慣例依法執法，夏立言的說法令人不解，也對海巡人員執法不公平，這樣的講法不適宜。

陳建仁表示，這件事我國海巡人員依照國際慣例，也按照我方法律依法執法，過程當中很遺憾地看到中國政府扭曲汙衊我方海巡人員在執法上所做的努力；夏立言應和著這樣的一個說法，令人感到不解，而且也覺得這樣的一個唱和，對於海巡人員的執法相當地不公平，他認為這件事夏立言的講法不適宜。

陳建仁呼籲，兩岸為了要健康有續交流，應該秉持務實方法處理這次案件，不要刻意抹黑、謾罵，甚至汙衊海巡人員依法執法的決心；同時，希望兩岸持續以務實的態度來處理這個事件，確實保障兩岸人民的權益。

兩岸關係 國台辦 夏立言 宋濤 海巡 金廈海域 陳建仁

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