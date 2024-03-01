陸國防部：不存在海峽中線

兩岸近期因陸船翻覆事件緊張，大陸國防部昨就「海峽中線」再做出表態。針對美媒質疑共機經常逾越「台海中線」，大陸國防部發言人張曉剛昨回應，根本不存在所謂「海峽中線」，解放軍在台海地區進行演訓，是維護「國家主權、安全和發展利益」的正當之舉。

大陸國防部二月未舉行實體記者會，昨在官網發布發言人答記者問。有提問指近日大陸外長王毅稱中國大陸要做動盪世界中穩定力量，但美媒報導，大陸近年加大對台軍事壓力，軍機常逾越「台海中線」。

張曉剛回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，根本不存在所謂「海峽中線」。解放軍在台海地區演訓，是維護國家主權、安全和發展利益的正當之舉，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的警懾反制，也是維護台海和平穩定必要行動。中方將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

就台灣擬向美採購「毒刺」飛彈，張曉剛稱，花老百姓血汗錢購買多少武器，也改變不了「台灣是中國的台灣」的基本事實，更無法阻擋統一的歷史大勢；正告民進黨當局，「以武謀獨」沒有出路，只會將台灣推向兵凶戰危的極度危險境地。

他並稱，美方一再違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報，不斷對台售武，加強美台軍事勾連，助長「台獨」氣焰，破壞台海和平穩定。