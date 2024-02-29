聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安高層：陸藉翻船事件 進行「灰色地帶壓迫」

聯合報／ 記者林縉明蔡晉宇屈彥辰歐陽良盈／台北報導
陸船翻覆釀2漁民落水死亡一案越演越烈，已成為兩岸政治事件。圖／金門海巡隊提供
陸船翻覆釀2漁民落水死亡一案越演越烈，已成為兩岸政治事件。圖／金門海巡隊提供

中國漁船案爭議持續延燒，國台辦昨天批評海委會主委管碧玲將此事件當成是個人政治表演，「極為冷血」，要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人。民進黨立委許智傑表示，中國刻意把意外事故擴大成政治事件，心態不可取。但國民黨立委賴士葆認為，我方拿不出辦法，讓大陸有文章可做且海警船不斷來騷擾，解鈴還須繫鈴人。

國安高層則表示，該事件一開始就定調海上執法事件，無關政治；中方利用此事進行所謂「灰色地帶壓迫」，政府採取的作為，就是透過民主國家認肯的獨立司法調查等，讓其效果降至最低。

國安高層表示，事件發生後，國台辦立刻以粗暴、惡性形容此案；短期內，中國確實利用此事進行所謂灰色地帶的壓迫。我國政府從頭到尾的態度都是一樣的，就是海上執法，當然最後是檢察官去調查、釐清，依法執法，無關兩岸政治。

國安高層說，目前還沒有直接的安全危害，因此仍維持現有部署，但不論海巡或其他軍事安全仍會進行應有的監控，在對方沒有造成威脅的情況下保持伴航、監控等，某種程度確保對方的動作不造成危害，這也與國際處理的模式一致。

國安高層表示，關於對岸提出道歉等要求，我方願意解決問題，因此雙邊溝通仍在進行，該有的人道關懷也會全力處理；不過，中方要求道歉，就是不承認我方的執法權，這會被認定是片面作為。

國安高層表示，金廈海域情勢是否會持續升高甚至演變成常態，無法純然預期對岸的行為模式，只能看相關單位在此海域的監偵能否到位、能否掌握與應對，並透過司法調查、完整的說明，削弱對岸增長任何意圖的可能性。

賴士葆認為，解鈴還須繫鈴人，政府未向社會誠實公布真相，「誰讓此事變成政治事件？是我方政府。」

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城表示，死者為大、人命關天，惡言相向會讓惡意螺旋升高，應秉持人道原則，將慰問與關懷擺在最前面，提升溝通與處理的技巧，否則不但無法解決問題，還會讓事態擴大。

兩岸關係 國安 海委會 海巡 管碧玲 金廈海域

延伸閱讀

傳國民黨將禮讓財政召委給民眾黨？賴士葆狂收抗議電話 曝支持同黨的「他」

賴士葆：民眾黨是關鍵少數不用擔心變成小藍

批管碧玲教民眾拒陸船登檢 賴士葆：犧牲者變我方

大陸稱金門無限制水域 賴士葆：蔡英文總統應說如何捍衛主權

相關新聞

陸船翻覆事件 國台辦、陸委會互槓

陸船翻覆釀二死事件，海巡署與陸方代表團經過九天的協商，始終未有共識，原本傳出昨天要開會，但媒體在陸方代表下榻的飯店守候了...

國安高層：陸藉翻船事件 進行「灰色地帶壓迫」

中國漁船案爭議持續延燒，國台辦昨天批評海委會主委管碧玲將此事件當成是個人政治表演，「極為冷血」，要求台方盡快公布事實真相...

為陸船翻覆案道歉？控陸方灰色地帶壓迫 國安高層：政府態度始終一致

中國大陸快艇闖金門海域翻覆致2死。國安高層今天表示，該事件一開始就定調海上執法事件，無關政治；至於中方利用此事進行所謂灰...

影／罹難漁民遺體運回？陸代表散心猛打電話 上演「躲貓貓」戲碼甩記者

陸船翻覆釀2死案，海巡署與陸方代表團經過9天的協商，始終未有共識，外傳今天要開會，但記者在陸方代表下榻的飯店守候了一整天...

「金門不願再變戰地」金廈海域爭議理不清 吳成典：將聲請彈劾管碧玲

大陸漁船日前疑因躲避我方海巡盤檢翻覆，致2名陸人死亡，由於未有我方海巡執法過程的錄影，責任尚難釐清。新黨今舉行記者會，點...

管碧玲遭點名「極為冷血」...國台辦批民進黨掩蓋快艇案真相 陸委會發聲駁斥

兩岸就大陸快艇金門翻覆事件溝通善後至今未果，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日上午在例行記者會上抨擊，「民進黨當局」事發後未表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。