國安高層：陸藉翻船事件 進行「灰色地帶壓迫」

中國漁船案爭議持續延燒，國台辦昨天批評海委會主委管碧玲將此事件當成是個人政治表演，「極為冷血」，要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人。民進黨立委許智傑表示，中國刻意把意外事故擴大成政治事件，心態不可取。但國民黨立委賴士葆認為，我方拿不出辦法，讓大陸有文章可做且海警船不斷來騷擾，解鈴還須繫鈴人。

國安高層則表示，該事件一開始就定調海上執法事件，無關政治；中方利用此事進行所謂「灰色地帶壓迫」，政府採取的作為，就是透過民主國家認肯的獨立司法調查等，讓其效果降至最低。

國安高層表示，事件發生後，國台辦立刻以粗暴、惡性形容此案；短期內，中國確實利用此事進行所謂灰色地帶的壓迫。我國政府從頭到尾的態度都是一樣的，就是海上執法，當然最後是檢察官去調查、釐清，依法執法，無關兩岸政治。

國安高層說，目前還沒有直接的安全危害，因此仍維持現有部署，但不論海巡或其他軍事安全仍會進行應有的監控，在對方沒有造成威脅的情況下保持伴航、監控等，某種程度確保對方的動作不造成危害，這也與國際處理的模式一致。

國安高層表示，關於對岸提出道歉等要求，我方願意解決問題，因此雙邊溝通仍在進行，該有的人道關懷也會全力處理；不過，中方要求道歉，就是不承認我方的執法權，這會被認定是片面作為。

國安高層表示，金廈海域情勢是否會持續升高甚至演變成常態，無法純然預期對岸的行為模式，只能看相關單位在此海域的監偵能否到位、能否掌握與應對，並透過司法調查、完整的說明，削弱對岸增長任何意圖的可能性。

賴士葆認為，解鈴還須繫鈴人，政府未向社會誠實公布真相，「誰讓此事變成政治事件？是我方政府。」

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城表示，死者為大、人命關天，惡言相向會讓惡意螺旋升高，應秉持人道原則，將慰問與關懷擺在最前面，提升溝通與處理的技巧，否則不但無法解決問題，還會讓事態擴大。