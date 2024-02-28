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海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

協商無共識 金門翻船案成兩岸面子之爭?

德國之聲／ 德國之聲

中國國台辦發言人朱鳳蓮28日在例行記者會上，再度談到中國漁船翻船案，公開點名台灣海委會主委管碧玲，「極為冷血、為人不齒」。

朱鳳蓮稱，管碧玲把處理「214惡性撞船事件」當成「個人政治表演」，「隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇。不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙」。

朱鳳蓮要求台方「盡快公布事實真相、嚴懲相關責任人」，並強調「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔」。

不過，媒體追問如何評論台灣主張該艘中國漁船為「三無船舶」，朱鳳蓮則未直接回應，僅重申「搞清楚事件如何發生」，要求台方道歉並且停止抓扣中國漁船。

此前管碧玲稱，金門翻船案發展至今，事件已從最初對於三無船舶「越界」的取締執法事件逐漸失焦，對於台灣政府不利的「假訊息」大量出現。同時，她也指出，台灣海巡人員在此案嚴正執法，但通報及蒐證作業上存在疏忽，導致案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情。

兩岸協商談不攏

事件發生後，台灣海巡官員及中國泉州紅十字會代表自23日起於金門進行多場閉門協商。

根據台媒報導，中方訴求包含領回遇難漁民遺體，以及遭台灣扣押的事發船隻，另外還要求台灣海巡公開道歉。不過台灣方面則認為，調查結果尚未出爐，加上事發地點為於台灣水域，若先道歉恐有損主權疑慮。

雙邊協商期間，一度因為台方官員無預警返回台灣本島，傳出談判「破局」說。台灣《聯合報》稱，因台灣官員無法答應中方訴求，因此暫時返台向高層請示「協商底線」，隨後再回金門磋商，但對於究責認錯與公開道歉仍未有共識。

台國防部偵獲11艘次中國軍艦

台灣國防部28日公布中國解放軍在台海周邊海、空域動態，顯示截自28日清晨6點為止，過去24小時內共偵獲11艘次中國軍艦。

金門翻船案後，中國海警宣布常態化位於廈門及金門水域的執法巡查行動。25日公開福建海警位於金門水域展開編隊行動的畫面。

管碧玲27日也證實，5艘中國海警船於26日再度進入金門禁限制水域，儘管時間不長，但「政治意涵高」，指台灣不願接受中方試圖以「釣魚台模式」宣示主權。

國台辦28日在記者會上也被問及，中國海警於本月19日登船臨檢一艘金門觀光船，造成遊客驚嚇和恐慌，恐傷及兩岸關係。朱鳳蓮回應：「福建海警在自家海域依法執行公務......執法文明、公開透明、無可厚非。」

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