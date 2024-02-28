經民連抗議北京 呼籲勿赴陸旅遊

陸船翻覆事件後，中國大陸海警在金廈海域巡航，甚至登檢台灣觀光船，社團聯盟「經濟民主連合」（經民連）昨赴大陸海旅會台北辦事處樓下抗議，認為陸方此舉藐視台灣主權與執法公權力，呼籲國人非必要莫赴中旅遊。經民連智庫召集人賴中強表示，若中國沒有歉意及改善，將進一步發起更大規模抵制行動。

賴中強表示，中國多次以各種方式挑釁台海現狀，除頻繁派出軍機艦繞台外，更單方面取消M503航線飛行偏置，啟用W122、W123銜接航線；不積極回應等於默許其惡霸行為，等於同意其破壞台海現狀，中國必定繼續得寸進尺，因此經民連和台灣公民陣線、台灣人權促進會、婦女新知基金會等團體齊力譴責中國登船臨檢作為。

曾在中國大陸被以觸犯「顛覆國家政權罪」遭判刑入獄的經民連專案經理人李明哲指出，中國登上我國船隻臨檢不只侵犯主權，危及旅客安全，也凸顯中國不重視人權。他表示中國法律沒有標準，與中國和香港簽署「雙邊引渡」協議的國家都有危險。