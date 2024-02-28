陸紅會喊話 兩岸紅會人道合作

大陸漁船翻覆事件後，大陸泉州晉江紅十字會派員到金門與我方海巡官員會談多次仍未有重大突破，大陸福建省紅十字會常務副會長董良瀚昨受訪強調，作為紅十字會，關注人道和生命健康，「紅會跟紅會的管道溝通是沒有問題」；紅會主要是要快速有效建立人道溝通管道，這是很重要的，希望兩岸還是能夠建立這樣的管道，「我們 在人道領域願意和台灣同道合作，為兩岸同胞在一些特殊緊急狀態下的福祉或基本權益得到保障」。

兩岸就陸船翻覆事件談判以來，我方以海巡署、陸委會等官方為主，陸方則以泉州晉江紅十字會身分為主，形成「官對民」協商區別，被認為有礙於達成共識。董良瀚昨強調兩岸紅會人道溝通管道很重要，似釋出兩岸溝通訊號。

董良瀚昨在北京接受部分台灣媒體訪問表示，大陸很重視此事，已請泉州和晉江的紅會跟金門紅會密切聯繫。他說，現在問題在於對死難者家屬、兩位倖存者，大陸要求台灣當局盡快公布真相。「我想台灣的社會經濟發展狀況，不可能沒有錄像（影像），因為現在哪怕是手機，這個設備非常普遍，而且相信台灣的法律也要求在執法時必須要留存」。他還說，打魚不是殺人放火，怎麼能夠出現死人情況，他認為要給死者足夠的尊重，簡言之就是要調查事實、公布真相、給予道歉、給予賠償。

對於兩岸紅十字會交流，他強調，本來福建紅十字會跟台灣紅十字會，包括泉州跟金門之間都是兄弟關係，大家都特別熟悉，語言也相通，人員也很熟，「過去的協商都是很友好」，金門因為兩邊漁民間並沒有明顯界限，雙方都有「過去」，大家都比較友好、採取比較平和的態度。