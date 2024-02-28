朱立倫盼兩岸溝通 柯文哲促善後勿刁難

陸籍漁船闖金門海域翻覆案，外界關注是否會影響兩岸關係。國民黨主席朱立倫昨表示，牽涉人道立場，用同理心去面對才能把事情圓滿解決。民眾黨主席柯文哲表示，惡意螺旋一直在上升，雙方一直出招，還是要有溝通管道，溝通可以降低衝突。

朱立倫昨前往二二八和平紀念公園獻花致意時受訪表示，兩岸交流對話不應用單一事件去看，包括兩岸漁民、海巡、管理問題都應溝通，不對話、不溝通只會擴大誤解，何況國民黨立場一向是希望兩岸穩定和平。他說，國民黨副主席夏立言也在中國大陸訪問，除表達我方對傷亡漁民哀悼與慰問，也希望降低兩岸緊張氣氛，化解衝突。

柯文哲表示，兩岸還是要有溝通管道，最起碼增加善意，減少誤解，更可怕的是擦槍走火；除了溝通以外，至少出人命的時候，人道關懷還是必要，慰問或善後要做好，不要給人家刁難。

國民黨前主席洪秀柱表示，對海巡官兵辛勞一向敬佩，但「將帥無能，累死三軍」是核心問題，無論是意外還是驅離造成，海委會不思積極面對處理問題，卻以隱蔽真相、甚至一再帶往抗中的風向，實為兩岸之禍。

【記者歐陽良盈／台北報導】大陸海警船再闖金門禁止水域，國防部長邱國正昨到立法院備詢時表示，這個狀況海巡已經在處理，國防部每天對海上、空中的制度都有講過，不期望有任何作戰情況發生；他說，避戰是避免戰爭，不是避開，如果對岸一直如此，戰備規定很清楚，但不期望發生。至於軍方介入底線在哪？邱國正說，「我們還不談這個」。

邱國正表示，金門馬祖幾個外離島禁止水域原則是四千公尺、六千公尺，外離島官兵同島一命、相互幫忙，期望把這件事情平順處理完，不期望擴大。