中國海警船再「越界」 台灣：欲複製釣魚台模式

台灣海委會主委管碧玲週二（2月27日）表示，週一（26日）有1艘中國海監船、4艘中國海警船進入金門的禁止與限制水域，但「時間不長」，且台灣海巡已透過廣播要求其離開。

管碧玲引述媒體分析指，中國此舉是一種「宣示主權的形式」，顯示中國欲把「釣魚台模式」帶到金門、廈門海域。

今年2月14日，金門海域發生中國漁船翻船案。隨後，中國海警局表示將「加強海上執法」，在金門與廈門海域展開「常態化執法巡查行動」；25日，中方進一步公布福建海警艦艇編隊在金門海域巡查的畫面。

有台灣專家認為，這一系列舉動是中國欲複製「釣魚台模式」。台灣前空軍副司令張延廷22日曾在政論節目上提及此說，並指出中方頻繁派出海警船在釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近巡查執法，藉此宣示主權。據日本政府統計，2023年中國海警船進入釣魚台列嶼「鄰接區」的次數總計352天，創下新高，打破2022年336日的紀錄。

針對中國海警25日的行動，中國官媒《環球時報》26日引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒說法，稱中國海警將「更堅決地行使管轄權」，不僅海上執法常態化，也將更常交由海警的直屬部門而非地方海警管理，「直屬部門的執法力量更強」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄則指出，有多艘大噸位的執法船都參與到25日的任務中，而這幾艘船過去在釣魚島附近海域「長期開展維權行動，經驗非常豐富，執法非常專業」。

楊霄還主張，中國海警接下來可能不只在金門，而將進一步在台灣海峽執法，而台灣海巡的存在空間將受到壓縮。

台灣批中「政治操作」

管碧玲表示，中國派海警船進入金門海域的做法「政治意涵非常高」。她指出，過去也有類似的執法案例，這次卻被中方「綁在政治作為之中」，台灣與國際對此皆不樂見。

台灣政府主張該船「越界」駛入金門「禁止水域」，而且是「兩岸執法共同關注」的「三無船舶」（無船名、船舶證書和船籍港登記），但該船遇台灣海巡檢查，卻「蛇行拒檢」，才導致船隻翻覆。中方則認為這是台方的「粗暴」驅離所導致，並稱台灣劃定的禁止與限制水域「不存在」。

兩岸雙方針對金門翻船案進行多輪談判協商，但尚未達具體成果。據台媒報導，死者家屬要求領回遺體以及被扣押的船隻，但台灣海巡未同意。金門地檢署主任檢查官施家榮回應，死者遺體通常要等確認家屬完全無意見後才可以發回，被扣押船隻則為證物，尚不能發回。

隨著爭議延燒，各界亦關注台灣是否將加強軍力戒備。台灣國防部長邱國正27日表示，「不期望有任何作戰狀況發生」；只要中國船隻未對台灣地面部隊構成威脅，國防部就「不會表達意見」，而是交由海巡處理。21日，台灣軍方也曾稱不會增加外離島兵力，避免緊張局勢繼續升級。

27日，「經濟民主連合」等台灣公民團體也到海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）大樓前，抗議19日有中國海警人員強制登上金門觀光船檢查一事。台灣民團批評中國對台「政治報復」，挑釁台海現狀，並呼籲台灣人非必要不要前往中國旅遊。

（綜合報導）

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