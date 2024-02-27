陸海警再闖金門禁止水域 陸委會：我立場不變

兩岸在金廈海域爭端持續升高，繼大陸海監船廿日進入金門禁、限制水域後，福建海警廿五日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，大陸官方環球時報昨引述匿名專業人士消息稱，大陸海警船廿五日執法巡查「穿越了金門禁止水域線」，宣稱這是在金門附近海域行使管轄權，也意味著對該海域享有「主權」。大陸學者並稱如果兩岸關係持續惡化，大陸執法力量將進一步升級。

針對陸方稱，大陸執法船隻廿五日穿越金門禁止水域線，陸委會昨僅表示可向海巡署詢問。

海巡署：掌握目標動態

海巡署表示，對海域目標動態均有掌握，並確依各項標準作業程序執行。對於陸方執法船隻的立場和態度，陸委會稱我方立場不變。

福建海警廿五日組織艦艇編隊在金門附近海域進行執法巡查，據陸方釋出照片可見大陸海警艦艇與我方海巡艇「同框」，還可見隸屬福建海警局的一四六○八艦及隸屬大陸海警局直屬第二局的二二○二艦。二二○二艦原為中共海軍飛彈護衛艦，排水量超過兩千噸，陸方出動大型艦引發關注。

環球時報引述匿名專業人士說法稱，從大陸官方釋出照片可判斷，大陸海警巡查行動穿越金門禁止水域線；「執法」這個詞通俗講就是執行「國內法」，就是在金門附近海域行使管轄權，意味大陸對該海域享有「主權」。

專家：陸首次嚴重警告

大陸軍事專家張軍社在報導中稱，這次大陸海警在金門附近海域展開執法巡查的針對性很強，突破台灣所謂禁止、限制水域。他還說，這是「首次」也是對台灣發出嚴重警告，即「金門是中國領土，金門海域是中國管轄海域，國家內執法巡查由（大陸）海警執行」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄分析，大陸大噸位執法船二二○二艦和二二○三艦都參與此次執法任務，無疑是對現地（現場）力量的一種顯著加強，兩艦在釣魚台附近海域長期進行維權行動，經驗豐富，加入（執法）不僅在噸位上對台灣海巡署具壓倒性優勢，執法能力也更勝一籌；後續大陸海警應會在金門甚至台灣海峽海域維持執法力量，過程中台灣海巡署在海域的存在空間必然會被壓縮。

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒稱，未來金門海域乃至台灣海峽的海上執法活動會更多交由大陸海警直屬部門管理，其執法力量更強；如果兩岸關係持續惡化，或是台方加劇緊張局勢，大陸執法力量將進一步升級。

學者：雙方需搭下台階

陸船翻覆事件第十三天，我海巡署和大陸家屬代表昨下午舉行第八次協商會議，雙方會談約一小時，離開時表情嚴肅，仍無共識。金門地檢署原定昨解剖兩漁民遺體釐清死因，因家屬有意見而延期，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，一旦對死因有爭議，有解剖必要。

有學者表示，此事兩岸仍有一定程度的克制，不至於演變成「金廈危機」；如何搭下台階讓事情落幕，雙方都要釋出一些善意。