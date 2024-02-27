管碧玲 促海巡檢討通報、蒐證

海洋委員會昨天主管會報，副主委吳美紅轉達北上洽公的主委管碧玲談話，除對大年初五大陸漁船翻覆事件兩名受難漁民表示誠摯哀悼，也認為海巡署在裝備整備及勤務執行等面向都有需要精進之處，提出研議成立策進小組、主動澄清破除假訊息、確實虛心整體檢討等三指示。

管碧玲希望海巡署研議成立策進小組，面對外在環境快速變化，責成海巡署針對精進執勤裝備及強化執勤管理等面向，評估研議成立策進小組。

管碧玲認為事件發展至今，取締執法事件已漸失焦，對政府不利的假訊息大量出現，國內學者也陸續提出警訊，必須慎防因此激起國內輿論衝突，對於不實訊息要主動澄清。

另外，管碧玲認為海巡人員雖嚴正執法，惟在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後對媒體的應對仍有精進的地方，等事情告一段落必須針對本案整體處理過程確實虛心檢討改進。

管碧玲也指示海巡署，執勤人員承受很大壓力，應予以適時關懷及專業的心理支持。